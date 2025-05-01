 

В Шереметьево задержан пассажир, пытавшийся пронести на борт самолёта неосвящённую икону

01.05.2025, 9:33, Разное
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В московском аэропорту Шереметьево сотрудники службы безопасности задержали пассажира, пытавшегося пронести на борт воздушного судна православную икону, не прошедшую обряд освящения.

По словам источника в правоохранительных органах, в ходе досмотра ручной клади у гражданина, зарегистрированного в Суздале, была обнаружена икона с изображением святого Николая Чудотворца. При проверке выяснилось, что предмет религиозного культа не имеет соответствующей отметки о прохождении обряда освящения в Русской православной церкви.

В настоящее время проводится проверка с целью установления обстоятельств инцидента и выяснения мотивов действий пассажира. Правоохранительные органы не исключают, что квалифицируют этот факт как нарушение правил провоза предметов религиозного назначения на воздушном транспорте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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