В Шереметьево задержан пассажир, пытавшийся пронести на борт самолёта неосвящённую икону

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники службы безопасности задержали пассажира, пытавшегося пронести на борт воздушного судна православную икону, не прошедшую обряд освящения.

По словам источника в правоохранительных органах, в ходе досмотра ручной клади у гражданина, зарегистрированного в Суздале, была обнаружена икона с изображением святого Николая Чудотворца. При проверке выяснилось, что предмет религиозного культа не имеет соответствующей отметки о прохождении обряда освящения в Русской православной церкви.

В настоящее время проводится проверка с целью установления обстоятельств инцидента и выяснения мотивов действий пассажира. Правоохранительные органы не исключают, что квалифицируют этот факт как нарушение правил провоза предметов религиозного назначения на воздушном транспорте.

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