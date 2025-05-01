Генштаб ВСУ – сбиты 74 из 170 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 35 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 1 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 170 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 74 ударных беспилотника, запущенных российскими военными. 68 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

Также российские военные запустили из Крыма пять баллистических ракет “Искандер-М”, которые, судя по всему, перехвачены не были.

В результате российской атаки причинен ущерб в Одесской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Киевской областях.

В Одессе в результате атаки БПЛА погибли два человека, есть раненые. Сообщается о значительном ущербе.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 1 мая на территории Российской Федерации были перехвачены восемь украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Белгородской, Владимирской, Воронежской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.