В Екатеринбурге археологи нашли редкие ампулы с вакциной XIX века

В Екатеринбурге на месте старой усадьбы горного инженера Василия Гилева, расположенной на улице Пушкина, археологи обнаружили старинные ампулы. Как сообщают представители Министерства образования и науки РФ, эти артефакты датируются концом XIX века и имеют особое значение для истории медицины. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фото из открытых источников / Фото: Министерство образования и науки РФ

Исследователи Южно-Уральского государственного университета провели анализ находок и пришли к выводу, что внутри ампул могут находиться вакцины, произведённые в Императорском институте экспериментальной медицины. Эти вакцины могли использоваться для борьбы с такими опасными заболеваниями, как бешенство.

Ампулы сохранились в отличном состоянии, несмотря на их солидный возраст – около 130 лет, отмечает пресс-служба министерства.

На поверхности ампул отчётливо видны следы маркировки, включая изображение двуглавого орла и аббревиатуру ИИЭМ, что подтверждает их происхождение из Императорского института экспериментальной медицины.

Однако учёным пока не удалось точно определить, какое именно вещество содержится в ампулах. Этикетки, которые должны были сопровождать ампулы, не сохранились до наших дней, поэтому специалисты продолжают исследования, чтобы раскрыть тайну содержимого.

Эта находка имеет огромное историческое значение, так как она позволяет заглянуть в прошлое российской медицинской науки. В конце XIX века Императорский институт экспериментальной медицины был одним из ведущих научных учреждений страны, занимавшихся разработкой вакцин и лекарств. Открытие таких древних ампул даёт возможность лучше понять методы работы учёных того времени и оценить достижения в области медицины.

Сейчас ампулы переданы в музей при Южно-Уральском государственном университете, где они станут частью экспозиции, посвящённой истории медицины. Это позволит всем желающим ознакомиться с уникальными артефактами и узнать больше о развитии медицинских технологий в РФ конца XIX века.