Родители в Китае доверяют курьерам доставку своих детей в школу

В Китае всё большее число родителей нанимают курьеров для доставки своих детей в школу. Как пишет scmp.com, этот феномен вызвал широкий резонанс, особенно после того, как одна мать из южнокитайской провинции Гуанси пояснила о своём опыте использования услуг доставки для своего ребёнка.

Фото из открытых источников / SCMP composite / The Paper / Douyin

История началась в декабре, когда жительница Гуанси решила поделиться своим необычным решением проблемы утренних школьных поездок. По словам женщины, зимой ей было слишком холодно вставать рано утром, чтобы сопровождать сына в школу. Поэтому она нашла альтернативу – нанять курьера, который забирал бы её ребёнка в 6:30 утра и доставлял прямо к дверям учебного заведения.

Эта история быстро распространилась в социальных сетях, вызвав волну обсуждений. Многие пользователи выразили своё восхищение такой находчивостью. Один из комментаторов даже пошутил: «Что может быть проще? Доставляют посылки, доставят и детей – главное, чтобы все были целыми и невредимыми».

Несмотря на неоднозначность ситуации, многие родители поддержали идею. Например, жительница по фамилии Чжэн из центральной китайской провинции Хэнань призналась, что также пользуется услугами курьеров для сопровождения своего ребёнка в школу. Из-за ночных смен на работе у неё просто нет сил самостоятельно водить сына в учебное заведение каждое утро.

«Водитель очень ответственный, он всегда аккуратно привозит моего ребёнка в школу и отправляет мне видео, подтверждающее успешную доставку», — делится Чжэн.

Этот случай стал ярким примером нового тренда, когда родители начинают рассматривать услуги доставки как возможный способ облегчить свою жизнь. Однако не все согласны с таким подходом.

Критики этого явления выражают серьёзные сомнения относительно безопасности таких решений. Они отмечают, что дети остаются без родительского контроля, а ответственность за их благополучие перекладывается на незнакомых людей. Кроме того, возникает вопрос об этике подобных поступков: насколько правильно передавать заботу о детях третьим лицам?

Тем не менее, несмотря на эти опасения, популярность такого рода услуг продолжает расти. Родители находят свои собственные способы справляться с трудностями современной жизни, порой прибегая к нестандартным методам.