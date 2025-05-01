 

Учёные оспорили теорию формирования системы Плутон-Харон

01.05.2025, 7:00, Разное
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14 июля 2015 года зонд «New Horizons» стал первым аппаратом, который совершил пролёт мимо Плутона и его крупнейшего спутника Харона. Снимки, полученные в ходе миссии, помогли учёным ответить на ряд вопросов о Плутоне и Хароне, которые оставались без ответа в течение десятилетий. Одной из главных загадок является происхождение Харона, который был открыт в 1978 году.

Фото из открытых источников

Ранее существовала гипотеза, что Плутон и Харон образовались в результате гигантского столкновения, аналогичного образованию Земли и Луны. Согласно этой теории, около 4,5 миллиарда лет назад тело размером с Марс, известное как Тейя, столкнулось с первобытной Землёй, что привело к образованию Земли и Луны. Однако новое исследование, проведённое учеными из Университета Аризоны, предложило альтернативную теорию, названную «поцелуй и захват».

Исследование возглавила научный сотрудник НАСА в Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны Адин Дентон. В команде также работали Эрик Асфауг, Роберт Меликян и Александр Эмсенхубер. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Команда провела моделирование столкновения с использованием вычислительного кластера. Моделирование показало, что в результате столкновения Плутона и прото-Харона образовался единый объект, который затем разделился, образовав двойную систему. Учёные отметили, что Плутон и Харон практически не пострадали во время столкновения и сохранили большую часть своего первоначального состава.

Исследование также указывает на то, что процесс столкновения и приливное трение могли привести к внутреннему нагреву обоих тел, что могло способствовать образованию подповерхностного океана на Плутоне. Это противоречит предыдущим теориям, которые связывали образование океана с ранними этапами существования Солнечной системы.

Дентон и её коллеги планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, как гравитация повлияла на эволюцию Плутона и Харона, а также как предполагаемый сценарий формирования соотносится с геологическими особенностями Плутона.


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