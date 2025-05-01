Исследователь раскрыл тайну существующего расположения пирамид Гизы

На протяжении тысячелетий величественные пирамиды Гизы поражают воображение человечества своими размерами и загадочностью. Однако недавнее исследование открывает новую грань этих сооружений, меняющую наши представления об их истинной роли. Исследовательница Амелия Каролина Спаравинья утверждает, что пирамиды не просто служили гробницами для фараонов, но были спроектированы как сложные солнечные обсерватории, «соединяющие земное царство с небесным». Результаты исследования опубликованы на arxiv.org.

Фото из открытых источников

Используя современные технологии, включая онлайн-инструмент SunCalc.net, Спаравинья смогла обнаружить скрытые астрономические закономерности в расположении пирамид. Её анализ показал, что каждый из трёх великих памятников был расположен таким образом, чтобы отслеживать движение солнца в разные времена года.

Великая пирамида Хеопса, самое большое сооружение комплекса, имеет уникальное положение относительно горизонта. В день зимнего солнцестояния именно отсюда открывается захватывающий вид на заходящее солнце. Это событие символизирует связь души фараона с небесными циклами, подчеркивая идею вечного возрождения. Достигнуть такой точности древние строители смогли благодаря использованию примитивных, но эффективных приборов, таких как гномон, который позволял им ориентироваться по тени солнца.

Вторая по величине пирамида, принадлежащая фараону Хефрену, также оказалась частью грандиозного космического плана. Хотя она находится всего в нескольких сотнях метров от пирамиды Хеопса, её ориентация на горизонте отличается. Именно с этой точки можно было наблюдать восход солнца в день летнего солнцестояния — момента, когда светило достигает своей высшей точки на небе. Это говорит о том, что древнеегипетские зодчие придавали огромное значение солнечным событиям, интегрируя их в свои архитектурные проекты.

Самая маленькая из трех пирамид, пирамида Менкаура, тоже не осталась без внимания исследователей. Оказалось, что из северо-западного угла этой пирамиды можно было наблюдать восход солнца в день летнего солнцестояния. Таким образом, даже этот скромный памятник вписывался в общую схему космических наблюдений, поддерживая гармонию между землей и небом.

Для древних египтян солнце имело сакральное значение. Оно олицетворяло бога Ра, который считался источником жизни и света. Солнечные циклы играли ключевую роль в религиозных ритуалах и мифологии, отражая идеи рождения, смерти и воскресения. Расположив пирамиды таким образом, чтобы они соответствовали важным солнечным событиям, египтяне создавали символическую связь между земной жизнью фараонов и божественными силами природы.

Открытия Спаравиньи заставляют нас иначе взглянуть на пирамиды Гизы. Эти гигантские монументы теперь предстают перед нами не только как могучие гробницы, но и как уникальные инструменты для наблюдения за небесными телами. Их точность и гармония свидетельствуют о глубоких научных познаниях египтян, а также о тесной взаимосвязи между религией и наукой в древней культуре.