 

Загадочные сферы над Техасом: бывший астронавт NASA столкнулся с необъяснимым явлением

01.05.2025, 5:15, Разное
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Астронавт NASA Лерой Чиао, участник трёх космических миссий на шаттле и командир 10-й экспедиции на МКС, оставил свою карьеру в агентстве в 2005 году, чтобы заняться предпринимательством и консультациями. Но даже после ухода из NASA он продолжает сталкиваться с загадками космоса и технологий. На этот раз – прямо у себя дома, в небе над Техасом. Об этом сообщает Futurism.

Фото из открытых источников

Во время полёта на своём частном гидросамолёте Чиао неожиданно заметил нечто странное. На высоте около 9 тысяч футов перед ним возникли две идеально гладкие сферы диаметром около метра каждая. Эти объекты оказались в 7 метрах от его самолёта, однако они двигались в противоположном направлении со скоростью примерно 160–240 км в час.

«Я не видел никаких видимых средств передвижения, поэтому не знаю, что это могло быть», – поделился Чиао в интервью New York Post. «У них должен был быть какой-то двигатель, пропеллер или что-то подобное».

Несмотря на то, что сфера была рядом, Чиао не ощутил никакого возмущения воздуха, которое обычно сопровождает проходящие поблизости самолёты. Это лишь добавило таинственности к происходящему.

Когда Чиао сравнил увиденное с фотографиями, исследованными Управлением Пентагона по расследованию аномалий (AARO), он не смог удержаться от мысли: «Интересно, это то же самое?»

Этот случай напомнил о недавних исследованиях AARO, посвящённых неопознанным воздушным явлениям. Возможно, Чиао столкнулся с одним из таких объектов, природа которых до сих пор остаётся предметом споров среди учёных и экспертов.


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