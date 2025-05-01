Мнение: Разворот России на Юг

Я еще на фокус-группах в прошлом году понял, что среди даже самого ни на есть “глубинного народа” (группы я проводил 7 округах Москвы и по сибирским городам), вполне поддающегося милитаристскому психозу и “окруженной крепости” из госпропаганды, все равно никак не заходит вся эта байка насчет “отвернемся от Запада, он плохой!” и “развернемся к Китаю и Азии, они хорошие”, что в общем виде описывается как “разворот России на Юг”, причем ВО ГЛАВЕ.

Россияне “на Юг” разворачиваться на хотят, прежде всего – в силу присущего нашим россиянам, даже с 8 классов образования, неистребимому снобизму и склонностью воспринимать всех азиатов (и прежде всего китайцев) как “узкоглазых дикарей”. И что хуже всего (для нашего агитпропа) – ничем не выбить у россиян восприятия СЕБЯ как “европейцев”. В связи с этим приговор Кремля – что “теперь вы будете общаться только с азиатами, это ваши новые братья” – воспринимается с как минимум недоумением: “Мы ж европейцы! Как с азиатами?! Нас что, наказали, что ли??” То, что именно наказали, до широких масс пока не дошло, судя по всему; но ничего – постепенно дойдет.

А я прочитал забавный отчет коллеги Михаила Виноградова о том, какими теперь фильмами потчует пассажиров Аэрофлот на дальних перелетах. Я в свое время (в начале 10-х, например), помнится, был даже доволен подборками: там был очень богатый выбор как наших, так и западных фильмов – хоть комедии, хоть детективы, хоть киноклассика. Я во время перелета во Владивосток на маленьком экранчике с наушниками отсмотрел целиком фильм “Территория”, по Куваеву: сам бы в кино на такое б не пошел – а в самолете пошло на ура!

Но всё это, значит, вычистили уже к чертям собачьим. На Юг так на Юг! Вот, Виноградов делится впечатлениями:

“Одно время в полете можно было посмотреть новинки полузапретного или параллельного импорта кинопроката. Увидев что-то малодоступное или то трендовое, ради которого не пойдешь в кино – вроде «Барби». Но коллективная Мизулина (возможно, вместе с ассоциацией борцов за авторские права имени бесогона) потихоньку добрались и сюда.

Топ-7 новинок выглядят следующим образом.

Рисовый мальчик спит. В ролях Чиве Сын-юн, Докен Ноэль Хван. Мать-одиночка из Кореи воспитывает своего сына в пригороде Канады.

Мужики из пластической хирургии. Ма Дон-сок, Чон Ге-хо, О На-ра. Проживающий в Каннаме бездельник объединяется с ведущим пластическим хирургом и оказываются на острие набирающего популярность бизнеса.



“Рисовый мальчик спит”

Гундала: Сын молнии. Простой охранник по имени Санчака после удара молнии обретает суперсилу и объявляет войну социальному неравенству. Языки: русский, индонезийский

Почти как все. Несмотря на ограничения, Дима активно занимается творчеством, однако успех не делает его счастливым человеком.

Дети других людей. Бездетная женщина устанавливает духовную связь с маленькой дочерью своего парня.

Родная душа. Ким Да-ми, Чон Со-ни, Пен У-сок. Две 13-летние одноклассницы подружились и стали лучшими подругами. После выпускного их дороги разошлись, но судьба снова ведет их вместе.

Мое прекрасное несчастье. IMDb 5.3. Проиграв пари, недотрога Эбби должна месяц прожить с плохим парнем.

Из расширенного списка новинок (к этому списку все не сводится, есть что-то более внятное – но не первого уровня):

Астерикс и Обеликс: Поднебесная. IMDb 5.1. В Китае происходит переворот, из-за чего принцесса Сюан-де бежит в Галлию, где просит Астерикса и Обеликса помочь освободить ее страну.

Солнце на вкус. IMDb 5.2. 12-летний Тимур и его дедушка путешествуют по Узбекистану в поисках сокровищ.

Разбой. IMDb 5.7. Полиция Киргизии охотится за дерзкой бандой, грабящей инкассаторов.

Полноводная красная река. Ий Чжан, Шэнь Тэн, Джексон И. Действие разворачивается вокруг потерянного письма от императора Цзинь к министру Сун. Правители должны были провести переговоры, но во дворце Сун неизвестные убивают посла Цзинь, а письмо с посланием пропадает.

Русский крест. IMDb 6.1. Пореченков. Простой человек по имени Иван Росток, достигнув предела в своем падении, кается и духовно возрождается.

Шимми: первый король обезьян. Шимми считал себя обычной обезьянкой, пока в нем не открылись способности супергероя, теперь на его плечи ложится спасение целого мира.

Вася не в себе. Богатый и циничный застройщик Вася ни во что не ставит своих рабочих, которые трудятся до седьмого пота и подолгу не видят зарплаты.

Брахмастра, часть 1: Шива. IMDb 5.6. Брахмастра – самое мощное и точное оружие в истории человечества. Шива обнаруживает в себе силу огня и загадочную связь с брахмастрой.

За Палыча! Столичный мажор помогает деду-ветерану сохранить семейный дом, заручившись поддержкой десантников.

Криминальный город: разборки в Пусане. Ма Дон-сок, Ли Джун-хек. Детектив Ма Сок-то переходит в ичхонский следственный отдел, где расследует дело о новом синтетическом наркотике, поставляемом японцами.

Дорога к дому. IMDb 5,9. Священник из провинциального городка уже много лет не может найти ответы на важные для него вопросы, терзающие и мешающие спокойно жить.

Страсти по Матвею. Матвей – молодой алтарник, мечтающий стать священником, встречает девушку Аглаю. Их разные на первый взгляд миры оказываются похожи.

Сергий против нечисти. Бывший священник Сергий стал охотником за нечистью. Он сталкивается со следователем Катей, которой предстоит узнать мир сверхъестественного.

В документальных фильмах есть «Выборы в России: важно, честно, удобно» (Михаил Виноградов)

Глаза прямо разбегаются, прямо жалко пассажиров Аэрофлота, которые будут разрываться, не зная, что выбрать: то ли жесткий боевик про киргизских инкассаторов, то ли про обезьянку Шимми. Или все-таки про рисового корейского мальчика в Канаде? А может, припасть к живительным истокам, про Матвея – молодого алтарника? Это ж, поди, клубничка какая-то?

Юг – оно такое. И ведь тут еще пока африканских фильмов нет (2024)