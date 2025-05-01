Пожар в Лос-Анджелесе: обрыв провода или участие НЛО?

На юго-западе США бушуют лесные пожары, и пока эксперты пытаются установить их причину, жители Лос-Анджелеса выдвигают свои версии событий. Среди них есть и весьма необычные предположения.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Как сообщает агентство Bloomberg, одной из возможных причин возникновения пожара может стать обрыв провода на линии электропередачи (ЛЭП) Eagle Rock Sylmar, который принадлежит коммунальной компании Edison International. Пожарные службы Лос-Анджелеса уже приступили к проверке этой информации.

Однако представители Edison International заявили, что они пока не могут однозначно утверждать, было ли повреждение кабеля до или после начала пожара. Официальных заявлений от пожарного управления о том, что именно оборудование компании стало причиной трагедии, тоже нет.

Фото из открытых источников

Тем временем в социальных сетях пользователи активно делятся видеоролики, на которых видно, как над местом пожара кружат загадочные объекты, напоминающие НЛО. Американцы в шутку предполагают, что виновниками катастрофы могли стать инопланетяне, а некоторые даже утверждают, что видели, как эти объекты поджигали город.

Еще одна популярная версия — причастность Китая. Пользователи считают, что китайские беспилотники могли запустить огонь для создания хаоса в стране. Эти теории активно обсуждаются в интернете, хотя официальных подтверждений им пока нет.