Мнение «аналитика»: О «нашей Няше»… Что случилось с Натальей Поклонской?
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Надеюсь, вы сразу узнали её на этом фото. Наталья Поклонская 11 лет назад стала живым символом «Крымской весны» и обрела невиданную доселе популярность в России. А потом ещё и в Японии. Побывала в депутатах Госдумы. Получила назначение послом в Кабо-Верде, но дипломатической карьеры так и не сделала. Ушла в тень в качестве советника генпрокурора РФ.
А потом вынырнула из этой тени.
В новом качестве.
Просто сравните.
Прежде она была православной активисткой и прославляла «новомученика» Николая Второго.
А теперь общается с «вещими» воронами…
И славит языческий праздник Белтайн.
Откуда вдруг такие перемены?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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