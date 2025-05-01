Мнение «аналитика»: О «нашей Няше»… Что случилось с Натальей Поклонской?

Надеюсь, вы сразу узнали её на этом фото. Наталья Поклонская 11 лет назад стала живым символом «Крымской весны» и обрела невиданную доселе популярность в России. А потом ещё и в Японии. Побывала в депутатах Госдумы. Получила назначение послом в Кабо-Верде, но дипломатической карьеры так и не сделала. Ушла в тень в качестве советника генпрокурора РФ.

А потом вынырнула из этой тени.

В новом качестве.

Просто сравните.

Прежде она была православной активисткой и прославляла «новомученика» Николая Второго.

А теперь общается с «вещими» воронами…

И славит языческий праздник Белтайн.

Откуда вдруг такие перемены?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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