Употребление молока может снизить риск возникновения рака кишечника: новое исследование

Согласно новому исследованию, стакан молока в день способен не только утолить жажду, но и значительно улучшить здоровье кишечника. Исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, охватило более полумиллиона женщин и показало, что ежедневное потребление 200 граммов молока может снизить риск развития колоректального рака на 14%.

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Полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые также подчеркивали защитную роль молочных продуктов, особенно богатых кальцием. Это особенно актуально для женщин, которые, как правило, потребляют меньше кальция и подвержены его дефициту.

Исследование основывалось на долгосрочных данных о здоровье европейских женщин среднего и старшего возраста, которые заполнили опросники о своем питании. Из всех 97 рассмотренных вариантов рациона молочные продукты, такие как йогурт и молоко, продемонстрировали наибольшую отрицательную корреляцию с развитием колоректального рака.

Хотя не все молочные продукты прошли дальнейший анализ, молоко и кальций стали исключениями. Употребление 300 граммов кальция в день снижает риск развития рака на 17%, что на три процента больше, чем у молока. Исследователи пришли к выводу, что связь между раком кишечника и потреблением молочных продуктов в первую очередь обусловлена именно кальцием. Это открытие дает надежду на то, что продукты, богатые кальцием, например, соя, могут также оказывать защитное действие на здоровье кишечника.

Однако, несмотря на масштабность исследования, его результаты следует воспринимать с осторожностью. Как отмечает Дэвид Нанан, эксперт в области доказательной медицины, «приведенные цифры могут преувеличивать реальный эффект из-за методологических ограничений». Для установления причинно-следственной связи необходимы более надежные исследования.

Важным аспектом исследования является также то, что оно выявило связь между нездоровым питанием и ростом заболеваемости раком кишечника. Употребление алкоголя и переработанного или красного мяса связано с повышенным риском развития этого заболевания. Например, две стандартные порции алкоголя в день увеличивают риск на 15%, а 30 граммов красного и переработанного мяса – на 8%.

Таким образом, исследование подчеркивает важность здорового образа жизни и сбалансированного питания в профилактике колоректального рака. Ученые уверены, что до половины всех случаев этого заболевания можно предотвратить с помощью правильного питания и отказа от вредных привычек. Молочные и немолочные источники кальция, помимо мороженого и сыра, могут сыграть ключевую роль в укреплении здоровья кишечника.

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