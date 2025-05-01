Рупор кремлевской пропаганды: О тактике БПЛА противника



О тактике БПЛА противника

Образование в 2024 году отдельных батальонов, полков и бригад беспилотных систем (БпС) в структуре ВСУ позволило противнику вывести применение БПЛА на системный уровень. На тех участках, где конфигурация ЛБС серьезно не менялась в течение года, противник оборудует позиции для круглосуточного наблюдения использованием видеокамер, оптико-электронных средств, тепловизоров, завязанных на передовые пункты управления. Поступающую информацию противник передает дежурным расчетам разведывательно-ударных БПЛА. Используя рельеф местности, вышки сотовой связи, городскую застройку (например, как в Торецке) и инфраструктуру промзон (например, как в Купянске), противник размещает передатчики и усилители, которые увеличивают дальность полета. Использование «Бабы-Яги» для ретрансляции сигнала управления и переноски FPV уже давно вошло в практику применения БПЛА. На Брянском направлении фиксировались заходы FPV на глубину более 30км.

Активность БПЛА противника связана не только с ростом объемов производства FPV, но с увеличением численности подразделений, которые создаются в рамках развития войск БпС. Многие части противника изрядно потрепаны, длительное время не выводились на перевооружение и испытывают дефицит личного состава. Отсутствие возможности для проведения масштабных контрнаступательных операций противник компенсирует за счет роста активности БПЛА, с уклоном в ударную компоненту. Пожалуй, до 80% огневого поражения на сегодня противник наносит с использованием БПЛА: не только FPV, но и «Бабы-Яги», проводя дистанционное минирование, применяя сброс боеприпасов. Если еще год назад приоритетом для удара силами FPV был транспорт, либо укрытия групп пехоты, то сегодня операторы не жалеют дрон для поражения и одиночных целей. Недавно мы разбирали эпизод, когда в Торецке противник чтобы сорвать накат наших штурмов в городской застройке направил 18 FPV по двум бойцам, закрепившимся в панельке.

Анализируя обстановку на направлениях наиболее активных боевых действий, мы видим, что противник выработал особую тактику. Там, где условия ЛБС позволяют вести маневренную оборону, он практически не вступает в огневой контакт. Упор сделан на обнаружении личного состава средствами наблюдения, выявления техники на маршрутах ротации, эвакуации, подвоза и огневом поражении. К примеру, в Купянске противник четко выстроил НПшки на левом берегу Оскола в районе станции Купянск-Узловой и в промзоне, расположив дежурные расчеты БПЛА и пункты управления на более высоком правом берегу в высотной застройке с выносными антеннами и усилителями на крышах.

@Multi_XAM – цинк (автор работает на фронте в составе отряда БПЛА)

В 2025 и 2026 годах роль и количество дронов всех типов в боевых действиях продолжит устойчиво возрастать.

Будет идти масштабирование применения дронов новых типов, особенно дронов с машинным зрением и дронов на оптиковолокне.

Будет совершенствоваться и тактики их применения, а на организационном уровне будет идти активное создание штатных рот/батальонов/полков БПЛА. Чуть более медленно этот же процесс будет идти в сегменте наземных дронов, которые пока отстают от своих летающих собратьев.

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Источник: Colonel Cassad

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