2024 год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений

2024 год официально стал самым жарким годом за всю историю метеорологических наблюдений, что вызывает серьезные опасения по поводу будущего нашей планеты. Средняя глобальная температура впервые превысила порог в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем — критической отметки, установленной в рамках Парижского соглашения, целью которого является удержание глобального потепления ниже 2°C. Об этом сообщает IFLScience.

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По данным нового отчета Службы по изменению климата «Коперник» ЕС (C3S), средняя температура в 2024 году составила 15,1 °C, что на 1,6 °C выше доиндустриального уровня. Это резкое повышение температуры, как утверждают эксперты, в первую очередь связано с деятельностью человека, хотя влияние климатического цикла Эль-Ниньо также не следует недооценивать.

«Все международные наборы данных о глобальной температуре подтверждают, что 2024 год стал самым жарким с начала наблюдений в 1850 году. Человечество само определяет свою судьбу, и то, как мы реагируем на климатические изменения, должно основываться на фактах. Будущее в наших руках — быстрые и решительные действия всё ещё могут изменить траекторию нашего климата», — заявил директор C3S Карло Буонтемпо.

Согласно данным NOAA, среднегодовая температура в США составила 13 °C, что на 1,9 °C выше среднего показателя 20 века, что сделало 2024 год самым теплым годом в истории наблюдений для 17 штатов, включая Индиану и Техас.

В 2024 году было побито множество климатических рекордов:

Среднегодовая температура поверхности моря достигла рекордных 20,87 °C.

Количество водяного пара в атмосфере увеличилось на 5% по сравнению с предыдущими годами.

Каждое из последних десяти лет входит в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.

10 июля 2024 года «сильная» и «экстремальная» жара по всему миру достигла нового рекордного уровня, охватив около 44% территории планеты, что на 5% больше, чем в обычный летний сезон.

22 июля 2024 года был установлен новый рекорд самой высокой среднесуточной глобальной температуры — 17,16 °C.

Содержание углекислого газа и метана в атмосфере достигло новых годовых рекордов, достигнув 422 частей на миллион (ppm) и 1897 частей на миллиард (ppb) соответственно. Содержание углекислого газа увеличилось на 2,9 ppm по сравнению с 2023 годом, а концентрация метана выросла на 3 ppb.

Эти статистические данные не просто цифры, за каждым из них стоят реальные человеческие страдания.

«Высокие глобальные температуры в сочетании с рекордным уровнем водяного пара в атмосфере в 2024 году привели к беспрецедентным волнам жары и обильным осадкам, ставшим причиной страданий миллионов людей», — отметила руководитель отдела климатических исследований C3S Саманта Бёрджесс.