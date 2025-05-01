 

2024 год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений

01.05.2025, 1:35, Разное
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2024 год официально стал самым жарким годом за всю историю метеорологических наблюдений, что вызывает серьезные опасения по поводу будущего нашей планеты. Средняя глобальная температура впервые превысила порог в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем — критической отметки, установленной в рамках Парижского соглашения, целью которого является удержание глобального потепления ниже 2°C. Об этом сообщает IFLScience.

Фото из открытых источников

По данным нового отчета Службы по изменению климата «Коперник» ЕС (C3S), средняя температура в 2024 году составила 15,1 °C, что на 1,6 °C выше доиндустриального уровня. Это резкое повышение температуры, как утверждают эксперты, в первую очередь связано с деятельностью человека, хотя влияние климатического цикла Эль-Ниньо также не следует недооценивать.

«Все международные наборы данных о глобальной температуре подтверждают, что 2024 год стал самым жарким с начала наблюдений в 1850 году. Человечество само определяет свою судьбу, и то, как мы реагируем на климатические изменения, должно основываться на фактах. Будущее в наших руках — быстрые и решительные действия всё ещё могут изменить траекторию нашего климата», — заявил директор C3S Карло Буонтемпо.

Согласно данным NOAA, среднегодовая температура в США составила 13 °C, что на 1,9 °C выше среднего показателя 20 века, что сделало 2024 год самым теплым годом в истории наблюдений для 17 штатов, включая Индиану и Техас.

В 2024 году было побито множество климатических рекордов:

  • Среднегодовая температура поверхности моря достигла рекордных 20,87 °C.
  • Количество водяного пара в атмосфере увеличилось на 5% по сравнению с предыдущими годами.
  • Каждое из последних десяти лет входит в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.
  • 10 июля 2024 года «сильная» и «экстремальная» жара по всему миру достигла нового рекордного уровня, охватив около 44% территории планеты, что на 5% больше, чем в обычный летний сезон.
  • 22 июля 2024 года был установлен новый рекорд самой высокой среднесуточной глобальной температуры — 17,16 °C.

Содержание углекислого газа и метана в атмосфере достигло новых годовых рекордов, достигнув 422 частей на миллион (ppm) и 1897 частей на миллиард (ppb) соответственно. Содержание углекислого газа увеличилось на 2,9 ppm по сравнению с 2023 годом, а концентрация метана выросла на 3 ppb.

Эти статистические данные не просто цифры, за каждым из них стоят реальные человеческие страдания.

«Высокие глобальные температуры в сочетании с рекордным уровнем водяного пара в атмосфере в 2024 году привели к беспрецедентным волнам жары и обильным осадкам, ставшим причиной страданий миллионов людей», — отметила руководитель отдела климатических исследований C3S Саманта Бёрджесс.


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