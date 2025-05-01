 

Тайна «пирамиды» в Антарктиде: Природа или дело рук древних?

01.05.2025, 0:40, Разное
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В глубине южного континента Земли, покрытого бескрайними ледяными просторами, возвышается загадочная гора, которая напоминает идеально симметричную пирамиду. Видимая с воздуха, эта вершина, расположенная в горах Эллсворт, буквально притягивает взгляд своим необычным обликом. На первый взгляд кажется, будто она создана руками древнего народа или даже внеземных сил. Однако исследователи утверждают, что форма этой горы — результат тысячелетней работы природных процессов.

Фото из открытых источников / Google Maps

Несмотря на популярность в интернете, эта гора не имеет официального названия. О ней узнали в 2016 году, когда фотографии с воздуха начали распространяться в сети. Теории заговоров тут же заполнили интернет-пространство: одни утверждали, что это дело рук давно исчезнувшей цивилизации, другие видели в этом след инопланетного вмешательства. Но реальность оказалась куда прозаичнее, хоть и не менее удивительной.

Как объясняет профессор наук об окружающей среде Маури Пелто из Колледжа Николс, процесс формирования этой горы происходил медленно и постепенно. Ключевую роль сыграла эрозия, которая изменяла рельеф местности на протяжении сотен миллионов лет. Особенно важную роль сыграло чередование замерзания и оттаивания: вода проникала в мелкие трещины горных пород днем, а ночью замерзала, расширяя эти трещины и приводя к откалыванию крупных фрагментов камня.

Фото из открытых источников

Эта гора, высотой около 1265 метров, расположена в южной части гор Эллсворт. Она представляет собой часть цепи вершин, открытых американским летчиком Линкольном Эллсвортом еще в 1935 году. Склоны горы настолько крутые, что напоминают знаменитый швейцарский пик Маттерхорн.

Хотя подобные пирамидальные формы встречаются и в других местах земного шара, антарктическая гора выделяется своей симметрией. Как отмечает Пелто, три стороны горы разрушались с одинаковой скоростью, создавая ровные и гладкие склоны. Четвертый склон, восточный хребет, формировался отдельно.

Профессор наук о Земле Эрик Ригно из Калифорнийского университета в Ирвайне и старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА, подчеркивает, что природа способна создавать удивительные формы.

«Пирамидальные формы не являются чем-то невозможным — многие вершины частично похожи на пирамиды, но у них обычно только одна или две такие грани, редко четыре», — отмечает ученый.

Несмотря на разнообразные конспирологические теории, исследователи уверенно заявляют: эта гора — всего лишь природная скульптура, созданная силами ветра, льда и времени. Ее форма — результат сложного взаимодействия геологических процессов, а не работа человеческих или инопланетных рук.

Однако, несмотря на научные объяснения, тайна этой горы продолжает привлекать внимание и вдохновлять воображение. Кто знает, какие еще загадки скрывает Антарктида под своими ледниками?


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