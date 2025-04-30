Ученые нашли способ «стереть» плохие воспоминания

Учёные разработали новый подход к лечению травмирующих воспоминаний, который может помочь многим людям. Исследователи обнаружили, что активирование позитивных воспоминаний может ослабить негативные образы, что может усовершенствовать лечение психических расстройств.

Фото из открытых источников

В ходе эксперимента, проведенного международной группой исследователей, 37 участников ассоциировали случайные слова с негативными образами, такими как травмы или опасные животные. Затем команда попыталась перепрограммировать половину этих ассоциаций, чтобы «помешать» плохим воспоминаниям и усилить положительные.

«Мы обнаружили, что эта процедура действительно ослабила неприятные воспоминания и усилила позитивные ассоциации», — сообщают исследователи в своей статье, опубликованной в журнале PNAS.

Для проверки своей гипотезы команда использовала базы данных с изображениями, классифицированными как негативные или позитивные. В первом этапе эксперимента участникам предлагали связать негативные образы с бессмысленными словами. На следующий день, после сна, закрепляющего эти воспоминания, исследователи попытались соединить половину слов с позитивными образами.

На вторую ночь, во время сна, когда происходила фаза без быстрых движений глаз (БДГ), исследователи воспроизводили записи бессмысленных слов. Активность мозга отслеживалась с помощью электроэнцефалографии, и результаты показали, что активность в тета-диапазоне, связанная с обработкой эмоциональной памяти, значительно увеличивалась при использовании положительных подсказок.

Опросы, проведенные на следующий день и через несколько дней после эксперимента, показали, что участники с меньшей вероятностью вспоминали негативные образы, которые были перемешаны с позитивными. Позитивные воспоминания всплывали в их сознании чаще и воспринимались с более положительным эмоциональным оттенком.

«Таким образом, неинвазивное вмешательство во время сна может изменить неприятные воспоминания и эмоциональные реакции», — подчеркивают исследователи.

Однако важно отметить, что это исследование является строго контролируемым лабораторным экспериментом, и его результаты могут не полностью отражать реальное мышление и формирование воспоминаний.

Команда исследователей также отметила, что просмотр неприятных изображений в лабораторных условиях не окажет такого же сильного влияния на формирование памяти, как пережитое травмирующее событие. Реальные события могут быть сложнее «стереть» из памяти.

Несмотря на это, результаты исследования открывают новые возможности для ослабления неприятных или травмирующих воспоминаний.

«Наши результаты могут дать новое представление о лечении патологических или связанных с травмами воспоминаний», — заключают учёные.