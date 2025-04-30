Таинственный «остров-призрак» внезапно появился и исчез в Каспийском море

На протяжении веков природа преподносит нам удивительные сюрпризы, демонстрируя свою способность создавать и уничтожать целые ландшафты буквально за считанные месяцы. Один из таких примеров произошел совсем недавно в Каспийском море, неподалеку от берегов Азербайджана. Об этом сообщает Mail Online.

Фото из открытых источников / Иллюстративное фото

Спутниковые снимки, сделанные в начале 2023 года, зафиксировали появление нового острова у берегов Азербайджана в Каспийском море. Его происхождение оказалось связано с извержением грязевого вулкана Кумани-Бэнк, который находится примерно в 25 километрах от берега.

Этот вулканический феномен вызвал образование острова, размеры которого первоначально составляли около 400 метров в диаметре. Однако, несмотря на столь внушительное начало, судьба нового образования оказалась недолговечной. Уже к концу 2024 года под воздействием природных сил остров почти полностью исчез.

Фото из открытых источников

Это не первый раз, когда подобные события происходят в данном регионе. Еще в 1861 году извержение того же самого грязевого вулкана привело к появлению небольшого острова размером всего 87 метров в ширину и 3,5 метра в высоту. Как и его современный «наследник», этот остров также просуществовал недолго, разрушившись уже через год после своего появления.

Но самым мощным извержением стало событие 1950 года, которое породило остров диаметром 700 метров и высотой до 6 метров. Это была настоящая природная сенсация, хотя и кратковременная.

Хотя неизвестно, сопровождалось ли извержение 2023 года выбросами огня, предыдущие извержения Кумани-Бэнк и соседних грязевых вулканов нередко приводили к впечатляющим зрелищам.

То, что сегодня кажется стабильным и вечным, завтра может исчезнуть без следа. Природа постоянно меняет свои очертания, создавая новые формы и стирая старые.