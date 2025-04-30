В России возбуждено уголовное дело против Дмитрия Быкова

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который в 2022 году был признан “иностранным агентом”. Быков уехал из страны в 2021 году.

“Быкову инкриминируется публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ)”, – говорится в заявлении СКР. Также сообщается, что рассматривается вопрос об объявлении писателя в розыск.

“По данным следствия, Быков публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины”, – цитирует агентство “Интерфакс” сообщение, размещенном в телеграм-канале ГСУ.

Следователи также утверждают, что Быков, в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием”, не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.