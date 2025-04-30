В 1863 году британский писатель предсказал появление ИИ, который будет править человечеством

162 года назад, в эпоху, когда мир только начинал осваивать механизацию, британский писатель и провидец Сэмюэл Батлер предсказал будущее, в котором машины не только будут служить людям, но и могут стать их равными или даже превосходящими существами. В своем письме, опубликованном в новозеландской газете «Пресс» 13 июня 1863 года, Батлер, использующий псевдоним «Селлариус», описал эволюцию машин и их потенциальное сознание, что на сегодняшний день звучит как предвестие грядущей эры искусственного интеллекта. Об этом сообщает IFLScience.

Фото из открытых источников

Недавно это письмо вновь привлекло внимание благодаря публикации Питера Уайлдфорда из Института политики и стратегии в области искусственного интеллекта в социальной сети X (ранее известной как Twitter). В своем послании Батлер соединил идеи о быстром развитии техники с теорией естественного отбора, утверждая, что машины могут развиться до такой степени, что их возможности превзойдут человеческие.

«Мы сами создаём своих преемников», — писал он, предостерегая о том, что в конечном итоге люди могут оказаться «низшей расой».

Слова Батлера о том, что «день за днём мы становимся всё более зависимыми от машин», звучат особенно актуально в свете современных реалий, когда технологии проникают во все сферы жизни. Он предсказывал, что машины могут стать настолько могущественными, что мы не сможем их уничтожить, и это вызвало бы новую форму сосуществования. Интересно, что Батлер не рисовал мрачную картину конфликта между людьми и машинами. Он предполагал, что люди могут стать «питомцами» искусственного интеллекта, живя под его «благотворным правлением».

«Человек станет для машины тем же, чем лошадь и собака являются для человека», — утверждал он, полагая, что в таком сценарии жизнь людей может стать даже более счастливой и полноценной. Батлер подчеркивал, что, как и мы заботимся о своих домашних животных, машины будут относиться к нам с добротой, поскольку их существование зависит от нас.

Интересно, что в 1863 году, когда Батлер писал свое письмо, мир только начинал осознавать потенциал технологий, таких как телефон и автомобиль, а публикация «Происхождения видов» Чарльза Дарвина только что изменила представления о биологической эволюции. Теперь, когда мы находимся на пороге революции в области искусственного интеллекта, мысли Батлера о будущем взаимодействии между людьми и машинами кажутся более актуальными, чем когда-либо.

Мы все еще не знаем, приведет ли развитие ИИ к его превосходству над человечеством или к новой форме сосуществования. Тем не менее, важно помнить о предостережениях и размышлениях Сэмюэла Батлера, которые могут помочь нам лучше понять и подготовиться к тому, что ждет нас в будущем. Возможно, именно сейчас, когда технологии становятся все более сложными и интегрированными в нашу жизнь, стоит задуматься о том, как мы можем создать гармоничные отношения с нашими механическими «наследниками».