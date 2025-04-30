 

Рупор кремлевской пропаганды: Красный флаг как символ победы над фашизмом

30.04.2025, 20:55, Разное
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50 лет назад пал фашистскийй режим в Сайгоне.

30 апреля 1945 года был поднят красный флаг над Рейхстагом. А ровно через 30 лет, 30 апреля 1975 года он был поднят над Сайгоном. Его цвет – лучшее напоминание нынешним забывчивыми поколениям, журналистам правительствам и разным начальствам о том, какая идея всегда побеждает фашизм.

Возражения о том, что вторжение США во Вьетнам «это другое» не принимаются. Внешняя политика ведущей империи Запада оставалась и остается продолжателем дела мечтателей о мировом господстве и «великих нациях» с правом быть «превыше всего». Это совершенно идеологический проект, противостоять которому без кристальной ясности идей и ценностей невозможно.

Войны СССР и Вьетнама были не против народов, языков или культур Германии и США, а за возможность равенства всех народов, языков и культур. Только такие войны могут называться священными.

Нынешняя Европа похищена не Зевсом, а фашизмом. Думаю, все более очевидно, что это уже не какой-то абстрактный полубутафорский «неофашизм», а то же самое, что меньше века назад дымило нами из печей концлагерей. Пока работают мировые фабрики по производству нелюбителей думать, смертельный вирус фашизма продолжит пожирать страны. Один из главных симптомов болезни – неразличение цвета флагов над Рейхстагом и Сайгоном.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky – цинк

Это вполне касается не только современной Европы или Украины, но и Израиля осуществляющего геноцид палестинского населения.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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