Мнение: Когда государство начнёт оценивать, насколько оно нами довольно

В Школе Капитализма я пишу, что люди с огромной охотой участвуют в разных рейтингах, начиная прямо со шкалы Апгар в роддоме. Цитирую из статьи (ссылка):

Когда людям дают возможность измерять свой рейтинг точно, в цифрах, их глаза загораются, а вовлечённость растёт.

В школьном возрасте я пару лет ходил на кружок по игре го, которую можно грубо назвать «японскими шахматами». Одним из самых занимательных мест в комнате для меня и для других учеников был висящий на стене лист ватмана, на котором тренер отмечал наш рейтинг. По итогам каждой партии наши рейтинги менялись по известным формулам — у победителя рейтинг рос, у проигравшего падал, но с учётом разной силы игроков и прочих факторов. В зависимости от рейтинга, который был трёх-четырёхзначным числом, нам назначали определённый ранг — такой-то «кю» или такой-то «дан».

Такая система называется рейтинг Эло, в честь американского венгра Арпада Эло, который её изобрёл. Рейтинг Эло применяют и в других спортивных дисциплинах, и в киберспорте. Теоретически рейтинг был нужен, чтобы отправлять на соревнования сильнейших игроков, однако я трезво оценивал свои способности и хорошо понимал, что чемпионом мне не стать. Мой рейтинг не имел для меня никакой практической ценности. Несмотря на это, я очень радовался, когда мой рейтинг рос, поэтому я прикладывал значительные для меня усилия, чтобы учиться играть лучше.

В СССР не от хорошей жизни так любили соцсоревнования, вымпелы, грамоты и тому подобное. Мотивировать сотрудников деньгами считалось идеологически неправильным, поэтому начальство вынуждено было напирать на неденежные стимулы.

«Вымпелы» работали, но плохо. Во-первых, деньги в советском быту всё равно были нужны — для главы семейства, который должен каждый вечер ставить пельмени на стол, рейтинг может быть только дополнением к деньгам, но не их заменой. Во-вторых, чтобы рейтинг по-настоящему увлекал, он должен быть чётким, прозрачным и хорошо проработанным — вот как в примере с рейтингом Эло, на который я сослался выше. Надежды получить почётную грамоту, когда у начальника зачешется левая пятка, недостаточно, нужны чёткие правила игры. Условному фрезеровщику или инженеру нужно понимать предметно-наглядно: «я неплохо поработал на этой неделе, и мой рейтинг вырос с 1590 до 1625. Теперь у меня 16-й уровень и жёлто-зелёный социальный пояс — ещё немного, и я обгоню Сидорова».

Полагаю, когда государства начнут всё же внедрять социальный кредит, мы увидим в действии страшный по силе инструмент. Когда у каждого жителя страны в смартфоне будет высвечиваться его текущий рейтинг, мотивировать людей можно будет на что угодно — в том числе на нужные государству действия, которые пока что народ совершать отказывается. (На всякий случай: в Китае социального кредита нет. К счастью или к сожалению, истории про китайский социальный кредит из западных СМИ оказались в итоге выдумками).

Скептики скажут, что универсальный рейтинг уже есть, он называется «деньги», и он великолепно мотивирует людей.

Соглашусь, но только отчасти. Деньги не так хороши, так как они непрозрачны для большинства — народ любит деньги, однако не понимает, как они устроены, и как можно их заработать.

К примеру, вчера мы обсуждали, что в России государство даёт каждому целеустремлённому человеку возможность открыть собственный завод — ему достаточно положить на стол 25 млн рублей, а остальную сумму докинет специальный фонд (ссылка).

Типичный комментарий: «Осталось только определить критерии целеустремлённого человека. А так 25 млн — это при зарплате в 100 тыс в месяц получается 250 месяцев, то есть почти 21 год откладывать без прочих расходов».

Действительно, многие именно в таком ключе и рассуждают. Однако, во-первых, целеустремлённый человек может откладывать больше, чем по 100 тысяч в месяц. Во-вторых, если он не кладёт деньги под матрас, а вкладывает в надёжные инструменты под 8% годовых (что в путинскую эпоху вполне возможно), то получается уже не 21 год, а 13 лет. В-третьих, пусть даже откладывать действительно пришлось бы 21 год. В 21 год начал копить, в 42 года у тебя нужная сумма на руках, в 43 года открыл завод. Мне кажется, абсолютно нормальный возраст для капиталиста.

Вот чтобы обыватели не путались в финансовых расчётах, государству будут полезны наглядные рейтинги. Перевёл старушку через дорогу, плюс 1 балл. Год вождения автомобиля без штрафов ГАИ — плюс 30 баллов. Устроил безобразный дебош в пьяном виде — минус 200 баллов. Родил ребёнка — плюс 500 баллов, и так далее, и тому подобное.

Выиграем мы от этого или проиграем, пока что непонятно. Поэтому я надеюсь, что тестировать систему будут не на России, а на каких-нибудь других странах, которые не жалко. Россия свою норму на социальные эксперименты уже на два века вперёд выполнила.