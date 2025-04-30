Учёные извлекли древний антарктический лёд возрастом 1,2 млн лет

На глубине более 2800 метров под ледяной шапкой Антарктиды учёным удалось извлечь лёд, возраст которого примерно 1,2 миллиона лет. Эта находка может пролить свет на историю формирования Земли и климатических изменений, происходивших в далёком прошлом.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Находка была сделана на станции Литтл-Доум-Си, расположенной глубоко внутри Антарктического континента. Несмотря на то, что лёд сравнительно молод по сравнению с другими геологическими образцами, его значение трудно переоценить. Ведь именно такой лёд способен хранить уникальные сведения о древней атмосфере и климате, практически как естественная капсула времени.

Согласно данным IFLScience, этот лёд содержит бесценную информацию о температурных колебаниях и составе газов в атмосфере 1,2 миллиона лет назад.

Профессор Карлос Барбанте из Венецианского университета Ка-Фоскари подчеркнул важность этого открытия:

«Этот лёд даёт нам уникальную возможность понять, как изменялась температура нашей планеты и как эти изменения были связаны с углеродным циклом».

По его словам, изучение этой записи поможет лучше понять механизмы глобального потепления и возможные сценарии развития будущих климатических изменений.

Процесс извлечения древнего льда оказался невероятно сложным. Более 200 дней потребовалось на бурение и обработку ледяных кернов в экстремальных условиях Антарктики. Температура на месте работ редко поднималась выше -35°C, а высота над уровнем моря составляла 3200 метров.

Но самое сложное ещё впереди. Образцы необходимо транспортировать в лаборатории, поддерживая их при постоянной температуре -50°C. Этот этап требует особой осторожности и тщательной подготовки, ведь малейшее отклонение от условий хранения может разрушить хрупкую структуру льда и уничтожить содержащиеся в нём ценные данные.

Тем не менее, исследователи надеются, что все усилия оправдаются, и этот уникальный материал поможет больше узнать об эволюции климата Земли.