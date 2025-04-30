Учёные извлекли древний антарктический лёд возрастом 1,2 млн лет
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На глубине более 2800 метров под ледяной шапкой Антарктиды учёным удалось извлечь лёд, возраст которого примерно 1,2 миллиона лет. Эта находка может пролить свет на историю формирования Земли и климатических изменений, происходивших в далёком прошлом.
Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение
Находка была сделана на станции Литтл-Доум-Си, расположенной глубоко внутри Антарктического континента. Несмотря на то, что лёд сравнительно молод по сравнению с другими геологическими образцами, его значение трудно переоценить. Ведь именно такой лёд способен хранить уникальные сведения о древней атмосфере и климате, практически как естественная капсула времени.
Согласно данным IFLScience, этот лёд содержит бесценную информацию о температурных колебаниях и составе газов в атмосфере 1,2 миллиона лет назад.
Профессор Карлос Барбанте из Венецианского университета Ка-Фоскари подчеркнул важность этого открытия:
«Этот лёд даёт нам уникальную возможность понять, как изменялась температура нашей планеты и как эти изменения были связаны с углеродным циклом».
По его словам, изучение этой записи поможет лучше понять механизмы глобального потепления и возможные сценарии развития будущих климатических изменений.
Процесс извлечения древнего льда оказался невероятно сложным. Более 200 дней потребовалось на бурение и обработку ледяных кернов в экстремальных условиях Антарктики. Температура на месте работ редко поднималась выше -35°C, а высота над уровнем моря составляла 3200 метров.
Но самое сложное ещё впереди. Образцы необходимо транспортировать в лаборатории, поддерживая их при постоянной температуре -50°C. Этот этап требует особой осторожности и тщательной подготовки, ведь малейшее отклонение от условий хранения может разрушить хрупкую структуру льда и уничтожить содержащиеся в нём ценные данные.
Тем не менее, исследователи надеются, что все усилия оправдаются, и этот уникальный материал поможет больше узнать об эволюции климата Земли.
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