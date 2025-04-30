Рупор кремлевской пропаганды: Челюсть Гитлера

Челюсть и фрагмент черепа Гитлера из архива ФСБ.

Вчера ФСБ опубликовала рассекреченные документы о последних днях Гитлера.

Согласно документам https://rg.ru/2025/04/30/fsb-rossii-rassekretila-maloizvestnye-dokumenty-o-samoubijstve-gitlera.htm контрольный выстрел в голову Гитлера произвел камердинер Линге.

Из показаний группенфюрера СС Раттенхубера:

"В 16.00 30.4.1945 г. после того, как мною были проверены посты, я пришел в бетонированное убежище фюрера. Штурмбаннфюрер Линге сообщил мне, что фюрера уже больше нет в живых и что сегодня он, Линге, выполнил самый тяжелый приказ в своей жизни…

Линге сообщил мне, что ему сегодня Гитлер приказал выйти из комнаты и если в течение 10 минут он ничего не услышит, снова войти в комнату и выполнить его приказ. Так как в это время он положил пистолет Гитлера на стол в передней, то мне стало понятным, что он подразумевал под самым тяжелым приказанием фюрера и откуда возникло пятно крови на ковре. На основании изложенного я пришел к выводу, что по истечении десяти минут после отравления Гитлера Линге застрелил его…".

Сам Линге на допросе отрицал это.

Из показаний штурмбаннфюрера Линге:

"30 апреля днем без четверти четыре Гитлер пришел в кабинет Геббельса, чтобы проститься с ним. Я был как раз в приемной. Геббельс хотел было пригласить Гитлера в свою комнату, чтобы отговорить фюрера от самоубийства, но Гитлер отказался, заметив, что решение его неизменно. Он простился с г-жей Геббельс и д-ром Геббельс и ушел обратно в свой кабинет. Я и гауптшарфюрер Крюгер последовали за ним. Гитлер сказал, что мы должны попытаться прорваться на Запад, чтобы попасть в руки союзников. Он снова обратил мое внимание на обязательное сжигание его трупа, так как он опасался, что его труп может быть потащен в Москву на показ. После этого я и Крюгер прощались с ним. Я остался в маленьком помещении гостиной, тогда как Крюгер вышел. Ева Браун вошла в комнату Гитлера. После короткого времени я услышал выстрел. Об этом я тотчас известил Бормана, который находился в прихожей. Вместе мы вошли в рабочий кабинет Гитлера…Гитлер сидел с простреленным правым виском на софе. На ковре лежали его два пистолета. Рядом с ним сидела его жена у которой огнестрельной раны не было…

Мы завернули труп в одеяло, так что его не было видно. Я взял труп за ноги, а Борман за голову, и мы вынесли его через задний вход в бомбоубежища в парк. Там мы положили его у входа. За нами конвойные вынесли труп жены Гитлера, который также был завернут в одеяло и не был виден… В парке у дзота, трупы были облиты бензином и сожжены. Трупы ни в коем случае не были обуглены, а приняли только лишь темно-коричневый вид…"

Ну а так то давно известно, что кровавый тиран Сталин довел до самоубийства австрийского художника Шикельгрубера.

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Источник: Colonel Cassad

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