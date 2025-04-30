Атака российских БПЛА на Харьков, десятки пострадавших

В ночь на 30 апреля армия РФ осуществила очередную массированную атаку на Харьков, применив БПЛА-камикадзе.

В результате атаки пострадали десятки людей, в их числе дети.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пишет в своем телеграм-канале: “Количество пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45. 31 человек получил острую реакцию на стресс; 14 человек получили ранения различной степени тяжести; 5 человек – госпитализированы в больницы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина”.