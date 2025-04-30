 

Атака российских БПЛА на Харьков, десятки пострадавших

30.04.2025, 19:50, Новости дня
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В ночь на 30 апреля армия РФ осуществила очередную массированную атаку на Харьков, применив БПЛА-камикадзе.

В результате атаки пострадали десятки людей, в их числе дети.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пишет в своем телеграм-канале: “Количество пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45. 31 человек получил острую реакцию на стресс; 14 человек получили ранения различной степени тяжести; 5 человек – госпитализированы в больницы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина”.


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