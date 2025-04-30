Мнение: Во сколько бизнесу обошёлся «Честный знак»?

Я придумал, как государство может заработать кучу денег и навести порядок ещё в одной чёрной отрасли. Дачники сейчас выращивают цветы и картошку совершенно бесконтрольно, никому не отчитываясь. Пусть всё это идёт под контролем государства.

Установим небольшой акциз — допустим, 90 копеек с картофелины, 5 рублей с одного цветка, 100 рублей с одного куста малины и так далее. Пусть дачники оснастят все свои растения специальными метками, и каждую неделю отчитываются — сколько и чего выросло, сколько собрано, сколько пожрал долгоносик. Также пусть отчитываются за покупку удобрений и за продажу картофеля. Сразу будут видны махинации. К примеру, собрал дачник тонну урожая, отчитался как за съеденную. Но у него семья три человека, им целую тонну не съесть. Значит — продал налево, без чека. Есть повод оштрафовать. Плюс, опять-таки, 90 копеек — это мелочь, но если в масштабах страны, да с каждой картофелины, уже хорошие деньги…

Если вам кажется, что идея нелепая, и что ни один разумный человек её не поддержит, то вот свежая новость (ссылка):

Система маркировки товаров за пять лет своего существования принесла в бюджет РФ более одного триллиона рублей… рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки “Честный знак”.

Обратите внимание — в статье пишут, что бюджет получил за 5 лет триллион рублей, однако чиновникам даже в голову не приходит дать вторую цифру — сколько бизнес потратил на программистов, сисадминов, кладовщиков и бухгалтеров, внедряя эту систему. Правила ведь требуют маркировать чуть ли не каждый носок, причём процесс становится иногда настолько муторным, что ручная работа на картофельном поле под холодным осенним дождём выглядит по сравнению с маркировкой расслабляющим отдыхом. Если не верите мне на слово, наберите в поисковике «честный знак проблемы» или «гиис дмдк проблемы» — там будут многочисленные конкретные истории пострадавших.

Может быть, государство собрало за пять лет один триллион рублей, а бизнес потратил на маркировку два триллиона рублей?

Если вы прочтёте статью в РИА, на которую я сослался, вы обнаружите, что такой вопрос даже в голову никому не пришёл. Ну, серьёзно, какая разница, что там эта предпринимательская мелочь пищит, кому их проблемы интересны? Когда ты отбираешь, это всегда в плюс.

Тем более что натравливать людей друг на друга несложно. Всегда найдутся горожане, которые скажут, что так этим дачникам и надо: вспомнят, как их дачник в детстве укусил, и как они три года назад несвежие бананы в Корзиночке купили. Также найдутся бодрящиеся дачники, которые скажут, что в маркировке нет ничего сложного, что у них жена все клубни пересчитывает без малейшего напряжения, а кто не справляется — тот значит неудачник, которому в огороде не место.

На мой взгляд, все эти расплодившиеся системы — «Честный знак» только одна из них — одна из главных гирь на ногах небольших предпринимателей в 2020-е годы. Проблема не в том, чтобы показывать продажи государству, и не в том, разумеется, чтобы покупать эти копеечные коды маркировки. Проблема в том, что внедрение системы и работа с системой — это лошадиные дозы неоплачиваемого труда.

Мне сейчас напишут: «критикуешь — предлагай». Ну так я предложил уже. На уровне идеи все эти системы — ЕГАИС Лес, ГИИС ДМДК, Честный знак и так далее — не являются проблемой. Проблема на уровне конкретной реализации, конкретного кривого кода и конкретных бюрократических ударов бичом. Наивные наблюдатели говорят, что «просто бизнес не хочет выходить из тени», но проблема совершенно не в этом. Чтобы не повторяться, очень грубая аналогия: это как если бы вас обложили дополнительным налогом в 1 рубль в год за каждую пуговицу, но при этом заставили каждую неделю грузить свежие фотографии всех ваших штанов и рубашек на специальный сайт, который то и дело виснет. Заплатить 300 рублей (или сколько у вас пуговиц) не жалко. А вот фотографировать каждый предмет гардероба и заполнять по нему подробную анкету на сайте — это очень специфическое требование государства, вот прямо на уровне опытных французских месье.

Полагаю, общественность должна громко и гневно кричать, когда ответственные бравурно отчитываются про «мы отобрали у бизнеса X рублей». Потому что минимальный отчёт должен состоять из трёх цифр:

А. «Мы отобрали у бизнеса X рублей».

Б. «Бизнес потратил на внедрение нашей системы Y рублей».

В. «Из-за расходов, связанных с внедрением нашей системы, закрылось Z предприятий микро- и малого бизнеса».

Хотите со мной поспорить? Нет проблем — покажите мне эти два дополнительных показателя на сайте «Честного знака» или на сайте любой другой аналогичной системы. Я буду приятно удивлён, узнав, что чиновники хотя бы осведомлены о проблемах, которые они нашей экономике создают.