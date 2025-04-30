«Чуть не заплакал, увидев «Большую глину». Истории релокантов, вернувшихся в Москву из Татарстана

В 2022 году многие москвичи предпочли сменить столичные лофты на аутентичные локации Республики Татарстан, выражая таким образом своё категорическое несогласие с политикой правительства. Однако, как показывает время, не всем пришлась по душе татарская глубинка, и многие засобирались обратно. ИА «Панорама» поговорила с некоторыми эмигрантами, которые всё-таки решили вернуться в Москву.

Первым не выдержал Армен, дизайнер интерьеров. Приехав в Казань, он решил, что для органичной интеграции необходимо говорить на языке, понятном лишь избранным.

«Я миксовал армянский с английским, чтобы казаться местным. А они все на русском! Таксисты, строители, даже в поликлинике – все по-русски говорят. В Москве хоть кто-то тебя не понимает, и ты чувствуешь себя как дома», – поделился он.

Ещё раньше вернулся Станислав, большой ценитель современного искусства. Изначально он приехал в Москву на похороны Зураба Церетели, но судьба распорядилась иначе.

«Я увидел «Большую глину №4», потом статую Петра Первого… Чуть не заплакал. И понял, что не могу, не имею права покинуть этот город. Здесь бьётся сердце настоящего искусства, а в Казани что? Критикал лоу-лайф» – говорит бывший беженец.

IT-специалист Вадим, который, как только пересёк границу Татарстана, сжёг свой российский паспорт, тоже вернулся обратно.

«Я думал – всё, свобода! Но оказалось, что власти Татарстана вполне лояльно относятся к России, и даже события 2022 года не сподвигли их расторгнуть дипотношения, выгнать посла – ну, сделать всё, что сделал весь цивилизованный мир. Лучше бы в Сербию поехал. Сжёг паспорт зря, конечно. Придётся теперь потратить десять минут в центре госуслуг, чтобы выдали новый», – сказал он.

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