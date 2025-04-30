 

Невидимый гигант может скрываться в центре Млечного Пути

30.04.2025, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда мы смотрим на ночное небо, звезды кажутся яркими точками света, разбросанными по бескрайнему космосу. Однако современные учёные всё чаще задумываются над тем, что скрывается за этими видимыми объектами. Согласно последним исследованиям, галактики могут быть связаны с невидимыми гигантскими структурами, состоящими из загадочной «размытой» материи.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Уже давно известно, что большая часть массы Вселенной скрыта от наших глаз. Этот феномен называют «тёмной материей». Хотя её существование подтверждается множеством наблюдений, её истинная природа остаётся одной из самых больших тайн современной науки. До недавнего времени считалось, что тёмная материя состоит из тяжёлых частиц, которые крайне редко взаимодействуют с обычным веществом и светом. Однако новые данные заставляют учёных пересмотреть этот взгляд.

Моделирование показывает, что такие тяжёлые частицы должны собираться в плотные сгустки, однако реальные наблюдения показывают, что ядра галактик имеют гораздо меньшую плотность, чем ожидалось. Как же разрешить это противоречие? Возможно, ответ кроется в необычной форме тёмной материи, которая получила название «нечёткого тёмного материала».

Эта новая концепция предполагает, что частицы тёмной материи могут быть в миллиарды раз легче, чем нейтрино — одна из самых лёгких известных частиц. Из-за своей малой массы эти частицы проявляют квантовые свойства даже на огромных космических расстояниях. Это позволяет им создавать огромные структуры, напоминающие «звезды», хотя они практически невидимы и обладают небольшой массой.

Эти «звёзды» могут простираться на тысячи световых лет, но при этом обладать сравнительно низкой плотностью. Именно такая структура могла бы объяснить наблюдаемую плотность ядер галактик. Более того, взаимодействие этой размытой тёмной материи с обычной материей могло бы привести к образованию структур, похожих на те, что мы наблюдаем в реальных галактиках.

Недавно международная команда астрофизиков опубликовала результаты своих исследований на сервере препринтов arXiv. Учёные разработали простую модель, включающую размытые тёмные массы и обычный газ. Результаты показали, что размытая тёмная материя действительно собирается в большие сгустки, формируя центральные объекты, которые напоминают галактики.

Следующим шагом станет создание более сложных моделей, которые позволят учёным лучше понять, как выглядят эти «тёмные звёзды» и как они взаимодействуют с обычной материей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: В Можайске 9 мая откроют памятник Сталину

30.04 / Биологи впервые задокументировали нападение гарпии на человека

30.04 / Около 10% перемолотых зёрен кофе могут содержать фрагменты насекомых

30.04 / Московские ученые создали инновационные материалы для борьбы с супербактериями

30.04 / «Круче, чем Патрики»: петербургские «Кресты» перестроят в элитный квартал

30.04 / Впервые звук и видео падения метеорита были записаны камерой видеонаблюдения

30.04 / Отсутствие ядра у астероида Веста обострило спор о его происхождении

30.04 / Подводный гигант просыпается: учёные предупреждают о возможном извержении вулкана в 2025 году

30.04 / Швы термоядерных реакторов проверили в экстремальных условиях

30.04 / Загадочная «мегакрепость» бронзового века в Кавказских горах удивила учёных своими размерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика