Невидимый гигант может скрываться в центре Млечного Пути

Когда мы смотрим на ночное небо, звезды кажутся яркими точками света, разбросанными по бескрайнему космосу. Однако современные учёные всё чаще задумываются над тем, что скрывается за этими видимыми объектами. Согласно последним исследованиям, галактики могут быть связаны с невидимыми гигантскими структурами, состоящими из загадочной «размытой» материи.

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Уже давно известно, что большая часть массы Вселенной скрыта от наших глаз. Этот феномен называют «тёмной материей». Хотя её существование подтверждается множеством наблюдений, её истинная природа остаётся одной из самых больших тайн современной науки. До недавнего времени считалось, что тёмная материя состоит из тяжёлых частиц, которые крайне редко взаимодействуют с обычным веществом и светом. Однако новые данные заставляют учёных пересмотреть этот взгляд.

Моделирование показывает, что такие тяжёлые частицы должны собираться в плотные сгустки, однако реальные наблюдения показывают, что ядра галактик имеют гораздо меньшую плотность, чем ожидалось. Как же разрешить это противоречие? Возможно, ответ кроется в необычной форме тёмной материи, которая получила название «нечёткого тёмного материала».

Эта новая концепция предполагает, что частицы тёмной материи могут быть в миллиарды раз легче, чем нейтрино — одна из самых лёгких известных частиц. Из-за своей малой массы эти частицы проявляют квантовые свойства даже на огромных космических расстояниях. Это позволяет им создавать огромные структуры, напоминающие «звезды», хотя они практически невидимы и обладают небольшой массой.

Эти «звёзды» могут простираться на тысячи световых лет, но при этом обладать сравнительно низкой плотностью. Именно такая структура могла бы объяснить наблюдаемую плотность ядер галактик. Более того, взаимодействие этой размытой тёмной материи с обычной материей могло бы привести к образованию структур, похожих на те, что мы наблюдаем в реальных галактиках.

Недавно международная команда астрофизиков опубликовала результаты своих исследований на сервере препринтов arXiv. Учёные разработали простую модель, включающую размытые тёмные массы и обычный газ. Результаты показали, что размытая тёмная материя действительно собирается в большие сгустки, формируя центральные объекты, которые напоминают галактики.

Следующим шагом станет создание более сложных моделей, которые позволят учёным лучше понять, как выглядят эти «тёмные звёзды» и как они взаимодействуют с обычной материей.