Рупор кремлевской пропаганды: В Можайске 9 мая откроют памятник Сталину

9 мая в центре Можайска будет официально открыт памятник товарищу Сталину.

Памятник представляет из себя большой бюст на постаменте.

Сталин приезжал в Можайск в 1941 году, где инспектировал строительство можайской линии укреплений прикрывавшей Москву.



Иллюстрация "Сталин на Можайской линии обороны осенью 1941 года"



Про историю Можайской линии обороны можно почитать вот здесь https://smol1941.narod.ru/EPILOG.htm

Появление новых памятников Сталину в России исторически неизбежно.

Ну и тем более это уместно в связи с датами связанными с Великой Отечественной Войной, которая была выиграна под руководством товарища Сталина.

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Источник: Colonel Cassad

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