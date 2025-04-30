 

Рупор кремлевской пропаганды: В Можайске 9 мая откроют памятник Сталину

30.04.2025, 19:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

9 мая в центре Можайска будет официально открыт памятник товарищу Сталину.
Памятник представляет из себя большой бюст на постаменте.
Сталин приезжал в Можайск в 1941 году, где инспектировал строительство можайской линии укреплений прикрывавшей Москву.


Иллюстрация "Сталин на Можайской линии обороны осенью 1941 года"


Про историю Можайской линии обороны можно почитать вот здесь https://smol1941.narod.ru/EPILOG.htm

Появление новых памятников Сталину в России исторически неизбежно.
Ну и тем более это уместно в связи с датами связанными с Великой Отечественной Войной, которая была выиграна под руководством товарища Сталина.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Учёные извлекли древний антарктический лёд возрастом 1,2 млн лет

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Челюсть Гитлера

30.04 / Магнетары могут «‎ковать» золото

30.04 / Мнение: Во сколько бизнесу обошёлся «Честный знак»?

30.04 / «Чуть не заплакал, увидев «Большую глину». Истории релокантов, вернувшихся в Москву из Татарстана

30.04 / Невидимый гигант может скрываться в центре Млечного Пути

30.04 / Биологи впервые задокументировали нападение гарпии на человека

30.04 / Около 10% перемолотых зёрен кофе могут содержать фрагменты насекомых

30.04 / Московские ученые создали инновационные материалы для борьбы с супербактериями

30.04 / «Круче, чем Патрики»: петербургские «Кресты» перестроят в элитный квартал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика