 

Генштаб ВСУ – сбиты 50 из 108 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 35 украинских БПЛА

30.04.2025, 18:55, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 30 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 108 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 50 беспилотников, запущенных российскими военными. 22 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Днепропетровской и Харьковской областях.

Поступало сообщение о десятках пострадавших в Харькове.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 29 апреля до утра 30 апреля на территории Российской Федерации были перехвачены 35 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской, Брянской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.


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