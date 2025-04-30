 

Московские ученые создали инновационные материалы для борьбы с супербактериями

30.04.2025, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В эпоху, когда супербактерии становятся глобальной угрозой, открытие российских ученых предлагает новый подход к борьбе с инфекциями — без традиционных антибиотиков, но с высокой эффективностью. В перспективе такие материалы могут использоваться в медицинских имплантатах, антимикробных покрытиях и системах обеззараживания.

Исследователи сосредоточились на изучении взаимодействия ионов редкоземельных металлов с ленгмюровскими монослоями — искусственными аналогами клеточных мембран микроорганизмов. В ходе экспериментов с арахиновой кислотой и солями церия удалось выявить необычные фазовые переходы в структуре материала. При сжатии монослои меняли свою организацию, а в некоторых условиях переходили в трехмерное неупорядоченное состояние — этот процесс напрямую влияет на антимикробные свойства материала.

В РТУ МИРЭА представили пленки от цистита — эффективный аналог таблеткам

Цистит — распространенное заболевание мочеполовой системы, а экстракт клюквы в сочетании с D-маннозой эффективен при его лечении (Цистениум II, D-манноза). Но традиционно эта комбинация доступна ли…

naked-science.ru

По словам Юлии Малаховой, кандидата химических наук и доцента кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РТУ МИРЭА: «Лантаноидные комплексы в сочетании с ленгмюровскими слоями демонстрируют высокую биоцидную активность. Это открывает путь к созданию принципиально новых антимикробных покрытий и систем доставки лекарств».

Студентка кафедры материаловедения РТУ МИРЭА Екатерина Сетяева дополнила: «Наши данные позволяют разрабатывать материалы пролонгированного действия, способные подавлять даже резистентные штаммы бактерий. Это особенно важно для медицины и биозащитных технологий».

Исследование поддержано грантом Минобрнауки России и представлено на международной конференции «Перспективные материалы и технологии», где вызвало значительный интерес научного сообщества.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / «Круче, чем Патрики»: петербургские «Кресты» перестроят в элитный квартал

30.04 / Впервые звук и видео падения метеорита были записаны камерой видеонаблюдения

30.04 / Отсутствие ядра у астероида Веста обострило спор о его происхождении

30.04 / Подводный гигант просыпается: учёные предупреждают о возможном извержении вулкана в 2025 году

30.04 / Швы термоядерных реакторов проверили в экстремальных условиях

30.04 / Загадочная «мегакрепость» бронзового века в Кавказских горах удивила учёных своими размерами

30.04 / Правительство выделило 12 млрд рублей на установку в деревнях и сёлах ИИ-ассистентов

30.04 / Бытовой очиститель воздуха существенно снизил частоту болезней у школьников

30.04 / Загадка древних цивилизаций: могли ли разумные виды существовать до людей?

30.04 / Психологи проанализировали риски ИИ-генерации порно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика