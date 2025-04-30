Московские ученые создали инновационные материалы для борьбы с супербактериями

В эпоху, когда супербактерии становятся глобальной угрозой, открытие российских ученых предлагает новый подход к борьбе с инфекциями — без традиционных антибиотиков, но с высокой эффективностью. В перспективе такие материалы могут использоваться в медицинских имплантатах, антимикробных покрытиях и системах обеззараживания.

Исследователи сосредоточились на изучении взаимодействия ионов редкоземельных металлов с ленгмюровскими монослоями — искусственными аналогами клеточных мембран микроорганизмов. В ходе экспериментов с арахиновой кислотой и солями церия удалось выявить необычные фазовые переходы в структуре материала. При сжатии монослои меняли свою организацию, а в некоторых условиях переходили в трехмерное неупорядоченное состояние — этот процесс напрямую влияет на антимикробные свойства материала.

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naked-science.ru

По словам Юлии Малаховой, кандидата химических наук и доцента кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РТУ МИРЭА: «Лантаноидные комплексы в сочетании с ленгмюровскими слоями демонстрируют высокую биоцидную активность. Это открывает путь к созданию принципиально новых антимикробных покрытий и систем доставки лекарств».

Студентка кафедры материаловедения РТУ МИРЭА Екатерина Сетяева дополнила: «Наши данные позволяют разрабатывать материалы пролонгированного действия, способные подавлять даже резистентные штаммы бактерий. Это особенно важно для медицины и биозащитных технологий».

Исследование поддержано грантом Минобрнауки России и представлено на международной конференции «Перспективные материалы и технологии», где вызвало значительный интерес научного сообщества.