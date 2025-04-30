Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1162-й день войны

Министерство обороны РФ 30 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Могрица, Юнаковка, Садки и Рясное Сумской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и семь артиллерийских орудий, в том числе 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Дроновка, Северск, Подольское, Веролюбовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоэкономическое, Красноармейск, Ульяновка, Яблоновка, Владимировка и Октябрьское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили наступление в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Комар, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, семнадцать автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Токаревка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54493 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23094 танка и других боевых бронированных машины, 1554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24263 орудия полевой артиллерии и минометов, 34773 единицы специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, “спецоперация” на территории Украины и “спецоперация” в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми около 104800 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).