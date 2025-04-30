Подводный гигант просыпается: учёные предупреждают о возможном извержении вулкана в 2025 году

Вулканологи прогнозируют возможное извержение подводного вулкана Оксиал, расположенного у берегов Орегона. Учёные предупреждают, что этот гигант может проснуться уже в 2025 году. Об этом сообщает UniladTech.

Фото из открытых источников / Иллюстративное фото

История знает немало примеров разрушительных последствий вулканических извержений. Древние города (например, Помпеи) были стерты с лица земли за считанные часы. В наше время извержение исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдль в 2010 году парализовало авиационное сообщение над Европой. Но даже на этом фоне недавний случай, произошедший в 2022 году, потряс многих. Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в южной части Тихого океана оказалось настолько мощным, что его взрыв был слышен на расстоянии более 10 тысяч километров! Это событие показало, что подводные вулканы могут представлять собой огромную угрозу.

Подводная гора Оксиал находится примерно в 470 километрах от побережья Орегона. Её высота составляет около 1100 метров, а диаметр – два километра. Учёные сообщают, что вулкан уже увеличил свои размеры до уровня, который наблюдался перед последним извержением в 2021 году. Все признаки указывают на накопление магмы под морским дном и рост давления.

Геолог Уильям Чедвик из Университета штата Орегон представил результаты своих исследований на ежегодном собрании Американского геофизического союза в декабре 2024 года. Он отметил, что поверхность подводной горы Оксиал поднялась почти на 95% по сравнению с уровнем до взрыва в 2015 году. Эти данные вызывают серьёзные опасения среди специалистов.

Фото из открытых источников / Подводная гора находится в 470 км от побережья Орегона / Университет штата Орегон

Чтобы следить за активностью вулкана, учёные создали уникальную подводную вулканическую обсерваторию New Millennium. Она расположена недалеко от Осевой подводной горы и оснащена современными приборами для сбора данных в реальном времени. Вулканолог Ребекка Кэри из Австралийского университета Тасмании уверена, что новые технологии позволят более точно прогнозировать извержения. По её словам, обнаружение ранних признаков активности даст возможность использовать беспилотники для наблюдения за происходящим.

Для анализа данных об извержениях учёные начали применять искусственный интеллект. Вулканолог Валерио Акочелла из Римского университета «Рома Тре» подчеркнул, что изучение прошлых событий помогает выявлять закономерности, которые могут оказаться полезными при прогнозировании будущих извержений. Однако он также предупредил, что всегда существует вероятность, что вулкан поведёт себя неожиданно.

Подтвердившийся прогноз извержения вулкана Оксиал может стать настоящим прорывом. Как отмечает Акочелла, независимо от исхода события, полученные знания помогут лучше понимать процессы, происходящие внутри других вулканов.