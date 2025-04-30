 

Сын Екатерины Барабаш сообщил, что она жива и здорова

30.04.2025, 16:15, Новости дня
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Юрий Барабаш, сын журналиста и кинокритика Екатерины Барабаш, скрывшейся недавно из-под домашнего ареста в России, сообщил на своей странице в Facebook, что его мама жива и здорова.

“Дорогие друзья, Катерина Барабаш жива и здорова. Она сердечно благодарит всех за поддержку и передает всем свою любовь. Сейчас она не может восстановить доступ к своим аккаунтам, но обязательно свяжется со всеми лично в ближайшее время. Самое главное, что теперь все опасности позади, и она сбежала от свиней”, – пишет он.

21 апреля пресс-служба ГУ ФСИН по Москве объявила, что Екатерина Барабаш скрылась из-под домашнего ареста и объявлена в розыск. “13 апреля сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН посредством системы электронного мониторинга выявлено нарушение меры пресечения в виде домашнего ареста гражданкой Е.Барабаш. По прибытии по месту исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста гражданки Е.Барабаш дома обнаружено не было”, – говорилось в сообщении в пресс-службе ГУ ФСИН.

Екатерина Барабаш была отправлена под домашний арест 26 февраля – до 25 апреля 2025 года, по решению Дорогомиловского суда Москвы.

Ранее Екатерине Барабаш, задержанной 25 февраля, предъявили обвинение в “распространении фейков о вооруженных силах РФ”. ТАСС приводил следующее заявление Следственного комитета РФ: “Следственными органами СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). С ней проведены следственные действия, в ходе допроса она признала вину в полном объеме”. В другом сообщении ТАСС было сказано, что Екатерине Барабаш за антивоенные публикации в соцсетях грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатерина Барабаш – журналист и кинокритик. Родилась 26 апреля 1961 года в Харькове. Работала в таких изданиях как “Интерфакс” (откуда была уволена за несогласие с политикой российской власти в 2016 году), Forbes, “Независимая газета”, “Общая газета”, “Такие дела”, газете “День”, на радиостанции “Свобода”. Является сотрудником издания Republic.


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