 

Швы термоядерных реакторов проверили в экстремальных условиях

30.04.2025, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сама идея использовать термоядерную реакцию не нова: огромная энергия звезд генерируется при слиянии двух легких атомных ядер в одно тяжелое. В разных странах строят реакторы термоядерного синтеза, чтобы получить доступ к практически неограниченным запасам электроэнергии, более экологичной и безопасной, чем углеводороды и уран. Но сложность управляемого термоядерного синтеза заключается в том, что температура газа, разогретого до состояния плазмы, превышает 100 миллионов градусов Цельсия, и элементы конструктива установок должны быть надежно соединены друг с другом.

Именно из-за обнаруженных дефектов в одном из ключевых компонентов, вакуумной камере, предварительный запуск Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) перенесли с 2025 года на 2036-й. Самый амбициозный научный проект пришлось отложить, учитывая риски утечки топлива через сварные швы элементов магнитной системы.

Чтобы предупредить подобную опасность уже на этапе производства, группа ученых из Великобритании разработала микроскопический метод картирования скрытых слабых мест внутри сварных соединений металлов. Они исследовали остаточные напряжения в узкой зоне термического влияния во время дистанционной лазерной сварки компонентов из стали P91 — это хромомолибденовый сплав, обладающий превосходной жаропрочностью (до 600 градусов Цельсия). Для измерений применили технологию визуализации с использованием плазменно-фокусированного ионного пучка и цифровой корреляции изображений.

Американские физики на доли секунды создали «горящую…

Благодаря 192 лазерам и температуре в три раза выше, чем в центре Солнца, ученые получили горящую…

naked-science.ru

Испытания на растяжение показали, что при низком напряжении сплав становится в некоторых областях более твердым, а при высоком — мягким на отдельных участках, в результате чего гнется и ломается. При температуре 550 градусов Цельсия, необходимой для работы термоядерного реактора, сталь теряла более трети своей прочности.

В НИЯУ МИФИ научились подбирать «умные» сплавы для с…

Ученые НИЯУ МИФИ впервые исследовали накопление гелия и дейтерия в перспективных «умных» сплавах …

naked-science.ru

До сих пор ученые исследовали поведение материалов при более низких температурах, представители же британской научной школы проанализировали изменения в сварных швах в условиях термоядерного реактора при колоссально высоких температурах. Полученные выводы позволят проектировать и строить станции для запуска «искусственного Солнца» более надежными и безопасными.

Научная работа опубликована в журнале Journal of Materials Research and Technology.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Загадочная «мегакрепость» бронзового века в Кавказских горах удивила учёных своими размерами

30.04 / Правительство выделило 12 млрд рублей на установку в деревнях и сёлах ИИ-ассистентов

30.04 / Бытовой очиститель воздуха существенно снизил частоту болезней у школьников

30.04 / Загадка древних цивилизаций: могли ли разумные виды существовать до людей?

30.04 / Психологи проанализировали риски ИИ-генерации порно

30.04 / Безногий робот-червь может допрыгнуть до баскетбольного кольца при росте всего 12 см

30.04 / Загадка солнечных камней: как древние люди пытались вернуть Солнце

30.04 / Зюганов поздравил россиян с 40-летием начала Перестройки

30.04 / В Млечном Пути нашли гигантское «семейство» звезд, которое готовится хаотично разлететься по Галактике

30.04 / Мнение: Война полов в современной России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика