Загадочная «мегакрепость» бронзового века в Кавказских горах удивила учёных своими размерами

В горах Кавказа обнаружена огромная крепость бронзового века, которая изменяет наши представления об этом регионе. Археологические находки показывают, что массивная крепость под названием Дманиси-Гора оказалась в 40 раз больше, чем предполагали учёные ранее. Несмотря на её величественные размеры, исследователи пока не могут точно сказать, кем и зачем она была построена, оставляя множество вопросов о её таинственном прошлом. Об этом сообщает eurekalert.org.

Фото из открытых источников / Фотоснимок этого места в сумерках, на котором видно, что оно расположено на пересечении двух ущелий. На переднем плане видны раскопки внутренней крепости, проводившиеся в 2023 году / Автор фото: Натаниэль Эрб-Сатулло (Nathaniel Erb-Satullo)

Крепость Дманиси-Гора, созданная 5000 лет назад, входит в число ряда укреплённых поселений, построенных на территории Южного Кавказа между вторым и первым тысячелетиями до н.э. Раскопки, начавшиеся в 2018 году, уже тогда дали понять, что это место имеет большое историческое значение. Но лишь в 2019 году, когда археологам удалось найти вторую линию крепостных стен, стало ясно, насколько грандиозен был этот объект.

Для создания подробной карты местности специалисты использовали дроны, сделав свыше 11 тысяч аэрофотоснимков. Благодаря этим данным удалось выявить огромное внешнее поселение, окруженное защитной стеной протяжённостью почти 1 километр. Как отметил ведущий исследователь проекта Натаниэль Эрб-Сатулло, результаты работы продемонстрировали, что площадь этой крепости значительно превышает первоначальные оценки – она оказалась в 40 раз больше!

Уникальная двухслойная структура укреплений предполагает, что обе линии обороны – внутренняя и внешняя – были задуманы как единое целое. Каждая стена дополняла другую, создавая мощную систему защиты. При этом обе стены строились из крупных камней без применения связующего раствора, что обеспечило их толщину в два метра.

Несмотря на впечатляющую архитектуру, археологов озадачивает отсутствие артефактов в пределах внешнего поселения. Возможно, эта часть крепости была оставлена вскоре после строительства или использовалась лишь временно. Учёные выдвигают гипотезу, что Дманиси-Гора могла служить своеобразным временным лагерем для кочевников-скотоводов, использовавших её в периоды миграции весной и осенью.

«Если допустить, что внутреннее укрепление и внешнее поселение существовали одновременно, то это делает Дманиси-Гору одним из самых крупных населённых пунктов на Южном Кавказе эпохи поздней бронзы и раннего железа», — отмечают авторы исследования.

Версия временного использования может объяснить, почему столь грандиозный комплекс был построен при сравнительно небольшом постоянном населении. Тем не менее, многие загадки Дманиси-Горы остаются неразгаданными, включая её точную функцию и роль в жизни древних людей.

Доктор Эрб-Сатулло подчеркнул, что дальнейшие исследования будут сосредоточены на изучении плотности населения, способов передвижения скота и методов земледелия. Эти данные помогут лучше понять историю Дманиси-Горы и её значение в общем контексте развития цивилизаций бронзового и железного веков.