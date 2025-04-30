 

Правительство выделило 12 млрд рублей на установку в деревнях и сёлах ИИ-ассистентов

30.04.2025, 15:33, Разное
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Правительство утвердило финансирование государственной программы «Искусственный интеллект в помощь сельскому жителю» в размере 12 млрд рублей.

В рамках инициативы во всех деревнях, сёлах и станицах России с населением от 10 до 2500 человек установят сенсорные терминалы с искусственным интеллектом.

Согласно техническому заданию, ИИ должен говорить «на понятном сельскому жителю языке», в то же время не допуская панибратства и демонстрируя «определённое интеллектуальное и социальное превосходство для сохранения уважительного отношения пользователя».

– В конструкции необходимо предусмотреть аккумулятор ёмкостью от 12000 мА•ч, который задействуется при отключении терминала от сети. Сам терминал при этом должен отключить дисплей, но продолжать вести аудио- и видеофиксацию происходящего, – говорится в техзадании.

Заказчик требует, чтобы искусственный интеллект умел вести «доверительные беседы» и даже проигрывал анимацию распития спиртных напитков, если этого требует контекст. Для удобства сельских жителей Минюсту поручено обеспечить возможность использования сведений, полученных в ходе таких бесед, в качестве доказательств в судах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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