 

Россиянин арестован в Киеве по подозрению в убийстве сожительницы-фотомодели

30.04.2025, 15:20, Новости дня
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28-летний житель РФ арестован в Киеве по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) 21-летней россиянки. Преступление было совершено в арендованном помещении фотостудии в Святошинском районе, пишет агентство “Интерфакс-Украина”.

Следствием установлено, что мужчина-фотограф и его сожительница-модель арендовали помещение фотостудии. “Там они употребляли наркотические средства и алкоголь, оставшись ночевать в студии. Во время такого досуга подозреваемый задушил 21-летнюю женщину. Утром мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица помещения”, – пишет прокуратура Киева.

В сообщении отмечается, что в РФ и подозреваемый, и убитая модель находились в розыске. В связи с чем – не указано.


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