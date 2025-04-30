Безногий робот-червь может допрыгнуть до баскетбольного кольца при росте всего 12 см

Ученые из Технологического института Джорджии представили мягкого робота высотой всего 12 см, способного совершать прыжки до уровня баскетбольного кольца. Прототипом для этой разработки послужили нематоды – микроскопические паразитические черви, чьи необычные способы передвижения вдохновили инженеров. Конструкция робота включает силиконовый корпус с каркасом из углеродного волокна, который позволяет ему, несмотря на отсутствие конечностей, подпрыгивать на высоту до 3 метров.

Для прыжка червь приподнимает переднюю часть тела, создавая напряжение в средней части и формируя дугообразный изгиб, напоминающий позу приседающего человека. Накопленная энергия высвобождается, позволяя нематоде оттолкнуться и перевернуться в воздухе. Прыжок вперед осуществляется за счет вытягивания головы и изгиба противоположного конца, что поднимает тело вверх.

Ключевую роль в управлении вектором движения играет смещение центра тяжести. Несмотря на сложные изгибы, которые почти завязывают тело червя в узел, нематоды эффективно преобразуют эту деформацию в кинетическую энергию. Обычно подобные изгибы затрудняют движение, но в данном случае они служат механизмом для мощного толчка. На основе видеоматериалов исследователи смоделировали поведение нематод и разработали робота, имитирующего их движения. Для увеличения скорости прыжка в конструкцию добавили лишь углеродное волокно.

Источник — Science Robotics