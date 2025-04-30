Рупор кремлевской пропаганды: Добро пожаловать в аэропорт Сталингарада

Международный аэропорт Волгоград официально переименуют в международный аэропорт Сталинград. Об этом просили ветеранские организации. Путин поддержал данное переименование.

Помимо этого на майские праздники диспетчеры также будут заменять Волгоград на Сталинград.

Город будет переименован в Сталинград на несколько дней.

Данные мероприятия позволят властям отложить давно назревший вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград еще на некоторое время, хотя с повестки дня он конечно же не уйдет.

В любом случае, Сталинграда в Волгограде станет больше.

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Источник: Colonel Cassad

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