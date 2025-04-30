 

Зюганов поздравил россиян с 40-летием начала Перестройки

30.04.2025, 13:33, Разное
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в торжественной обстановке поздравил граждан России с 40-летием начала Перестройки.

В своей речи, транслировавшейся на официальном сайте партии, главный коммунист страны отметил, что «Перестройка стала важным этапом в истории страны, наглядно продемонстрировав, как не следует проводить реформы и к каким катастрофическим последствиям может привести отказ от принципов социализма».

В ходе мероприятия, сопровождавшегося раздачей красных гвоздик и бесплатных экземпляров газеты «Правда», Зюганов подчеркнул, что «изучение ошибок прошлого — залог успешного будущего». Он призвал россиян «извлечь максимум пользы из опыта Перестройки». Некоторые участники мероприятия выразили недоумение по поводу столь необычного поздравления, но большинство согласились с тем, что «учиться на чужих ошибках всегда полезно, даже если эти ошибки привели к развалу страны».

Завершая свою речь, лидер КПРФ выразил надежду, что «нынешнее поколение россиян сможет построить сильное и процветающее государство, основанное на принципах социальной справедливости и научного коммунизма». После этого он исполнил песню «Взвейтесь кострами, синие ночи» под аккомпанемент баяниста, одетого в футболку с изображением Иосифа Сталина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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