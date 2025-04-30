Что думают ученые о существовании внеземной жизни: показало исследование

Вопрос о существовании внеземной жизни давно интересует учёных и простых людей по всему миру. Недавнее исследование, проведенное группой ученых, профессор философии науки Питер Викерс из Даремского университета, доцент кафедры философии Генри Тейлор из Бирмингемского университета и преподаватель астробиологии Шон МакМахон из Эдинбургского университета, проливает свет на то, как научное сообщество относится к этой теме.

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Согласно результатам опроса, проведенного с февраля по июнь 2024 года, 86,6% астробиологов уверены в том, что примитивная внеземная жизнь существует где-то во Вселенной. Этот процент практически идентичен мнению других ученых, не относящихся к астробиологии, где 88,4% также выразили согласие с этой гипотезой. Эти данные говорят о том, что вопрос о наличии внеземной жизни воспринимается как достаточно обоснованный и поддерживается значительным количеством экспертов.

Однако, что касается более сложных форм жизни, таких как разумные инопланетяне, количество согласных снижается: 67,4% среди астробиологов и 58,2% среди других ученых. Несмотря на это, разногласия в мнениях остаются минимальными. Например, лишь 10,2% астробиологов не согласились с утверждением о вероятном существовании разумных инопланетян.

Исследователи подчеркивают, что, хотя прямых доказательств существования внеземной жизни пока нет, существует множество косвенных улик. Условия, пригодные для жизни, распространены по всей Вселенной, включая подповерхностные океаны на спутниках Европы и Энцелада, а также следы прошлой жизни на Марсе. Эти факторы заставляют с оптимизмом взглянуть на возможность существования жизни за пределами нашей планеты.

Тем не менее, исследователи отмечают, что научный консенсус должен быть основан на фактических данных. Вопрос о том, насколько вероятно существование жизни в более сложных формах, остается открытым. Важно учитывать, что 12% опрошенных выбрали нейтральную позицию, что может свидетельствовать о желании ученых избегать спекуляций без достаточных доказательств. Интересно, что если исключить нейтральные ответы, процент согласия среди астробиологов возрастает до 97,8%.

Несмотря на отсутствие прямых доказательств, оптимизм среди ученых в отношении внеземной жизни остается высоким. Возможно, это связано с тем, что, учитывая огромное количество пригодных для жизни планет во Вселенной, вероятность существования жизни, хотя и не доказанная, все же не равна нулю.