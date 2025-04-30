Франция обвинила Россию в кибератаках, включая попытку повлиять на исход выборов

Власти Франции обвинили Россию в организации многочисленных кибератак, направленных, в том числе, против одной из компаний, участвовавших в организации Олимпиады в Париже 2024 года, а также против штаба президентской компании Эммануэля Макрона в 2017 году.

Согласно министру иностранных дел Франции Жану-Ноэлю Барро, подразделение российской военной разведки, специализирующееся на кибератаках, с 2021 года атаковало более десяти французских организаций в оборонной, финансовой и экономических сферах. Для этого задействовалась хакерская группа APT28.

Политик связал эти атаки с поддержкой Франции Украины в войне против России. Он сообщил, что официальный Париж вместе с союзниками готов использовать все средства для противостояния российскому вмешательству. Отметим, что власти Франции впервые официально выступают с подобными обвинениями.