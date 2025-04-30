 

Чип, созданный на основе мозга, самообучается и исправляет ошибки

30.04.2025, 9:10, Разное
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Учёные из Корейского научно-исследовательского института передовых технологий (KAIST) разработали новый нейроморфный чип, способный самостоятельно обучаться и корректировать собственные ошибки. Эта разработка в области искусственного интеллекта (ИИ) открывает путь к созданию более эффективных и автономных устройств, способных работать без подключения к облачным серверам. Исследование опубликовано в Nature Electronics.

Фото из открытых источников

Разработка команды под руководством профессоров Шинхёна Чхоя и Ён Гю Юна основана на использовании мемристора — элемента, имитирующего работу синапсов в мозге. Мемристор обладает переменным сопротивлением, что позволяет ему одновременно хранить и обрабатывать данные, значительно повышая эффективность работы чипа.

Основная проблема современных нейроморфных устройств заключается в несовершенстве характеристик, приводящих к ошибкам. Новый чип от KAIST способен адаптироваться и учиться на этих ошибках, улучшая свою точность со временем. Это делает его идеальным для использования в системах видеонаблюдения, медицинских приборах и других приложениях, требующих мгновенной обработки данных.

Результаты тестирования показали, что чип достигает точности, сопоставимой с идеальной компьютерной симуляцией, обрабатывая изображения в реальном времени. Учёные подчеркнули, что ключом к успеху стало создание не просто отдельного компонента, а целостной системы, способной решать сложные задачи в условиях ограниченных ресурсов.

Благодаря своим уникальным свойствам мемристорные платформы позволяют создавать компактные и энергоэффективные устройства, способные выполнять параллельные вычисления в аналоговом формате. Это существенно повышает скорость и безопасность работы, снижая зависимость от внешних серверов.

Как отметили исследователи, новая технология меняет подход к внедрению ИИ в повседневные устройства, обеспечивая возможность обработки задач непосредственно на месте, без необходимости передачи данных через интернет. Это решение обещает сделать искусственный интеллект быстрее, умнее и доступнее для широкого круга пользователей.


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