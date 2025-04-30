Десять лет наблюдений: Hubble создал самое детальное фото Андромеды

Космический телескоп Hubble завершил десятилетние наблюдения за ближайшей к Млечному Пути крупной галактикой — Андромедой, представив миру самые подробные снимки этого космического гиганта. Галактика, которую астрономы изучают веками, предстала перед нами в новом свете, открывая множество неожиданных деталей. Результаты работы опубликованы в Astrophysical Journal.

Фото из открытых источников / NASA, ESA

Для создания уникального изображения Андромеды потребовалось объединить 600 отдельных полей обзора, что позволило создать гигантскую мозаику размером 2,5 миллиарда пикселей. Благодаря этому Hubble сумел различить около 200 миллионов звёзд, каждая из которых горячее нашего Солнца. Хотя это лишь небольшая доля от общего числа звёзд в галактике, оцениваемого в 1 триллион, полученные данные дают ценнейшую информацию о структуре и динамике Андромеды.

Главный исследователь проекта Бен Уильямс из Вашингтонского университета, отметил:

«С помощью Hubble мы получили огромный объём данных о процессах, происходящих по всему диску галактики. Такой уровень детализации недоступен для изучения других крупных галактик».

Анализ полученных данных показал, что Андромеда оказалась гораздо более хаотичной, чем предполагалось ранее. Как и в случае с нашим Млечным Путём, исследованным аппаратом Gaia, Hubble выявил признаки прошлых столкновений: скопления звёзд, звёздные потоки и другие особенности, указывающие на бурное прошлое галактики.

Дэниел Вайс из Калифорнийского университета в Беркли добавляет:

«Похоже, что Андромеда пережила какое-то значительное событие, приведшее к образованию множества звёзд, после чего её развитие замедлилось. Возможно, это связано со столкновением с другой галактикой, например, с её спутником Messier 32».

Исследования указывают на то, что Андромеда, вероятно, заимствовала газ у своего меньшего соседа, использовав его для формирования новых звёзд. Вайс описывает Андромеду как галактику переходного типа, сочетающую черты звездообразующей спирали и эллиптической галактики с преобладанием старых красных звёзд.

Полную версию изображения можно просмотреть здесь, а для полного погружения в детали рекомендуется использовать самый большой экран. Созданная мозаика состоит из 600 снимков и демонстрирует множество светящихся точек и газовых облаков, формирующих спиральные рукава галактики.