Земля отобрала Луну у другой планеты, считают астрофизики

Ученые из Пенсильванского университета предложили неожиданный сценарий происхождения Луны, бросающий вызов традиционным представлениям. Они утверждают, что наша Луна могла оказаться на своей нынешней орбите не вследствие катастрофического столкновения Земли с крупным небесным телом, а была захвачена нашей планетой после сближения с двойной планетной системой.

Фото из открытых источников

Земля и её единственный естественный спутник представляют собой уникальное явление среди планет Солнечной системы. Другие планеты либо имеют множество лун, либо вовсе обходятся без них. Вопрос о соотношении массы Земли и её крупной Луны давно занимает умы исследователей, ведь такое сочетание встречается крайне редко.

Традиционные теории предполагают, что Луна является либо «дочерней» по отношению к Земле, то есть возникла из тех же материалов, что и сама планета, либо она представляет собой своего рода «сестру», появившуюся рядом с Землёй в одной области космоса. Однако новая работа учёных Даррена Уильямса и Майкла Цуггера предлагает иной подход.

Согласно их исследованию, Луна могла зародиться в другом месте Солнечной системы и впоследствии была захвачена земным притяжением. Расчеты показывают, что планеты земной группы способны притягивать объекты благодаря своим мощным гравитационным полям. Этот вывод открывает новые перспективы в понимании процессов формирования системы Земля-Луна.

На сегодняшний день известно, что состав Земли и Луны удивительно похож, что говорит об общем происхождении этих двух тел. Традиционная гипотеза объясняет этот феномен теорией гигантского удара, предполагающей столкновение крупного объекта с Землей, в результате которого возникли обе планеты. Но эта модель не единственная.

Альтернативные версии включают предположение о распаде некогда существовавшей планеты-синестии, или о формировании Луны и Земли одновременно из общего газопылевого облака, окружавшего Солнце. Однако астрономы всё чаще склоняются к мысли, что механизмы образования лун могут быть гораздо сложнее и разнообразнее.

Одной из таких версий является так называемый «двойной захват». Согласно этой гипотезе, два гравитационно связанных объекта проходят мимо третьего, и одно из них захватывается новым хозяином, оставаясь на стабильной орбите. Исследователи считают, что подобный процесс мог привести к образованию Луны.

Примеры подобных взаимодействий встречаются в Солнечной системе. Так, спутник Нептуна Тритон был захвачен в результате сложного гравитационного взаимодействия трёх тел. Подобные явления подтверждают возможность существования аналогичных сценариев и в истории нашего естественного спутника.

Исследование также обращает внимание на необычную орбиту Луны, которая отклоняется от плоскости экватора Земли. Это несоответствие вызывает вопросы относительно традиционных моделей формирования Луны из облаков космической пыли. Учёные разработали математические модели, показывающие, что Земля способна захватить даже крупные объекты, сравнимые по размеру с Меркурием или Марсом.

Таким образом, новые исследования открывают перед нами более сложные и удивительные процессы, происходившие в ранней истории Солнечной системы.