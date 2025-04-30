100 дней Трампа – речи и интервью с заявлением, что Путин “хочет прекратить войну”

Президент США Дональд Трамп отметил свои первые 100 дней пребывания на посту лидера Америки выступлением на авиабазе и на митинге в Уоррене (Мичиган). Кроме того, он дал интервью ABC News.

Выступая в Мичигане, Трамп заявил, что он “только начинает” и что США “движутся в правильном направлении”, а затем перечислил свои “достижения” на посту президента. В целом речь во многом повторяла его предыдущие публичные выступления: Трамп критиковал судей и своих предшественников, особенно Джо Байдена. Он обрушивался на “левых безумцев” и утверждал, что выборы 2020 года были “сфальсифицированы”. Трамп обещал, что проводимые им экономические преобразования позитивно отразятся на жизни американцев.

Незадолго до выступления Трамп подписал указы, которые смягчат влияние введенных им же пошлин на автопроизводителей США. Кроме того, у него состоялся разговор с главой Amazon Джеффом Безосом после опровержения слухов о том, что компания якобы планирует рядом с ценой на товар указывать, насколько он подорожал из-за пошлин, введенных Трампом.

Также состоялся разговор Трампа с победившим на выборах в Канаде Марком Карни.

На фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что настало время для Украины и РФ предоставить США “конкретные предложения” о мире, иначе они откажутся от посредничества, в интервью телекомпании ABC Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин “хочет прекратить войну”. При этом Трамп выразил уверенность в том, что Путин его уважает. Трамп назвал Украину “зеницей ока” для РФ и высказал мнение, что в случае его проигрыша на президентских выборах 2024 года РФ “забрала бы всю Украину”. Отвечать на вопрос о том, прекратит ли он военную помощь Украине в том случае, если сторонам не удастся достичь мирного соглашения, Трамп отказался. “Я не собираюсь говорить вам. Я хочу, чтобы это был большой секрет, потому что не хочу испортить переговоры”, – заявил президент США, который вновь выразил недовольство массированным ударом РФ по Украине.

В интервью ABC Трампа также попросили прокомментировать обеспокоенность граждан США тем, что он “сосредоточивает в своих руках слишком много власти и становится авторитарным президентом”. “Я бы очень не хотел, чтобы они так считали. Я делаю только одно – делаю Америку снова великой. Наша страна находилась в упадке. Над нашей страной смеялся весь мир. У нас был крайне некомпетентный лидер”, – ответил Трамп.