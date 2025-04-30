ИИ проанализировал миллионы изображений Арктики и выявил тревожную закономерность

С 1979 года скорость потепления в Арктике в четыре раза превышает глобальные показатели. Особенно заметно это изменение на архипелаге Шпицберген, расположенном у северо-восточного побережья Гренландии, где температура повышается в семь раз быстрее, чем в среднем по миру. Об этом сообщает ScienceAlert.

Фото из открытых источников

На Шпицбергене более половины территории покрыто ледниками. Если бы они внезапно растаяли, уровень Мирового океана поднялся бы на 1,7 см. Хотя такое событие не произойдет мгновенно, ледники региона крайне чувствительны к даже небольшим изменениям температуры.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, исследователи использовали искусственный интеллект для анализа миллионов спутниковых снимков Шпицбергена за последние 40 лет. Оно показывает, что ледники региона тают с беспрецедентной скоростью, что связано с глобальным потеплением.

Исследование сосредоточилось на «морских ледниках», которые стекают прямо в океан. Эти ледники не только служат экосистемным насосом, перенося питательные вещества на поверхность океана, но и могут влиять на циркуляцию морских вод. Основная потеря массы ледников происходит в результате откалывания айсбергов — процесса, который ускоряет движение льда внутрь ледника и в конечном итоге в море.

Понимание процесса отступления ледников стало одной из ключевых задач гляциологии. Традиционные методы изучения, основанные на ручной интерпретации спутниковых снимков, часто оказываются трудоемкими и неэффективными. Однако новые технологии позволяют быстро выявлять закономерности в изменениях ледников.

В рамках исследования были проанализированы 149 ледников, оканчивающихся в море, на основе спутниковых снимков, сделанных с 1985 по 2023 год. Результаты показали, что 91% этих ледников значительно сокращаются. С 1985 года их площадь уменьшилась более чем на 800 км². В среднем ледники теряют около 24 км² в год, что практически вдвое больше площади аэропорта Хитроу в Лондоне.

Наибольшее сокращение ледников было зафиксировано в 2016 году, когда в ответ на экстремальные температуры количество отколов удвоилось. В этом году Шпицберген также пережил самое влажное лето и осень с 1955 года, включая рекордные 42 мм осадков за один день в октябре.

Кроме того, ледники на Шпицбергене демонстрируют сезонные колебания: они отступают летом и вновь наступают зимой, что может превышать годовые изменения. Это явление наблюдается у 62% ледников региона.

Сравнив сезонные изменения ледников с колебаниями температуры воздуха и океана, исследователи обнаружили, что потепление океана весной приводит к стремительному сокращению ледников. Это подтверждает гипотезу о том, что сезонные колебания ледников вызваны изменениями температуры океана.

Шпицберген находится в уникальном климатическом положении, из-за чего его ледники особенно чувствительны к изменениям. Результаты исследования подчеркивают, что ледники, оканчивающиеся в море, могут таять быстрее, чем предполагалось ранее, и это может иметь глобальные последствия.

Если текущие тенденции потепления сохранятся, уровень моря продолжит подниматься, ставя под угрозу миллионы людей, живущих в прибрежных зонах по всему миру.