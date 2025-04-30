Пожар в отеле в Калькутте, множество погибших
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В Калькутте, на северо-востоке Индии, в результате пожара в отеле Rituraj, расположенном в районе фруктового рынка, погибли не менее 15 человек, сообщают индийские СМИ.
Нескольким постояльцам отеля удалось спастись.
Пожар начался вечером 29 апреля. К утру 30 апреля удалось остановить распространение пламени, передает AFP.
Сведения о числе жертв пожара уточняются.
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