Пригодные для жизни планеты могли появиться раньше галактик, считают ученые

Долгое время астрономы считали, что галактики возникли до формирования планет. Однако новые исследования ставят под сомнение эту аксиому, предполагая, что пригодные для жизни планеты могли образоваться на ранних этапах существования Вселенной, еще до появления галактик. Об этом сообщает Universe Today.

Фото из открытых источников

Согласно общепринятой теории, сразу после Большого взрыва во Вселенной не было тяжелых элементов — только водород и гелий. Эти легкие элементы не могли сформировать скалистые планеты. Первые звезды и галактики начали появляться лишь через несколько сотен миллионов лет, когда звезды нового поколения начали производить более тяжелые элементы, необходимые для формирования планет.

Тем не менее, новое исследование под названием «Обитаемые миры, сформировавшиеся на космическом рассвете», предлагает иную точку зрения. Ведущий автор исследования Дэниел Уэйлен из Института космологии и гравитации Портсмутского университета в Великобритании и его команда изучили первичные сверхновые — первые взорвавшиеся звезды во Вселенной.

Эти массивные звезды, которые существовали на ранних стадиях космического развития, быстро умирали в результате катастрофических взрывов. Моделирование показывает, что они образовывались в гало темной материи, где высокая температура способствовала накоплению молекулярного водорода. По словам исследователей, после взрывов этих звезд на их месте формировались звезды меньшей массы, вокруг которых возникали планетезимали — предшественники планет.

Исследование указывает на то, что это могло произойти до образования первых галактик. В процессе формирования звезды массой около 200 солнечных масс, которая существовала всего около 2,6 миллиона лет, происходили взрывы, обогащающие окружающее пространство тяжелыми элементами. Это создавало условия для формирования планет, так как в результате взрывов образовывался газ с высокой металличностью, который остывал быстрее, позволяя формироваться новым звездам и планетезималям.

Моделирование также показало, что в молодой Солнечной системе могло быть столько же воды, сколько и в нашей. Это открытие заставляет задуматься о возможности существования каменистых планет, подходящих для жизни, до образования галактик.

Исследователи отмечают, что обнаружить такие планеты можно будет в будущем в нашей галактике, изучая древние звезды с низким содержанием металлов. Однако важно отметить, что это всего лишь одно исследование, основанное на симуляциях, и его результаты требуют дальнейшей проверки.

Несмотря на сложности, связанные с наблюдением первичных сверхновых, астрономы продолжают изучать этот вопрос. Точные характеристики звезд третьего поколения, которые могли стать предшественниками первичных сверхновых, до сих пор остаются неясными.