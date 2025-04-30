«Микронаушниковая эпидемия»: студенты рискуют здоровьем ради успешной сдачи экзаменов

Ярославль переживает своеобразный всплеск «эпидемии» микронаушников среди студентов. Как сообщает kp.ru, учащимся приходится обращаться к медикам после неудачных попыток извлечения этих устройств из ушей. Врачи Клинической больницы имени В.Н. Соловьёва отмечают тревожную тенденцию: количество подобных случаев заметно выросло за последний год.

Фото из открытых источников / Кадр из к/ф Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Согласно статистике, в прошлом году более 20 студентов обратились за помощью после того, как микронаушники застряли в ушном канале. Однако в этом году ситуация обострилась еще больше: всего за первые две недели нового учебного периода шесть молодых людей столкнулись с этой проблемой. Эксперты связывают увеличение числа инцидентов с началом экзаменационной сессии, когда студенты ищут любые способы облегчить процесс сдачи тестов.

Однако использование микронаушников несет в себе риски. Помимо дискомфорта, устройство может повредить ткани слухового прохода, что приведет к проблемам со слухом. Специалисты настоятельно рекомендуют при возникновении подобных ситуаций немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать серьезных последствий. Стремление к успеху на экзаменах не должно ставить под угрозу здоровье будущих специалистов.