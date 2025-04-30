 

«Микронаушниковая эпидемия»: студенты рискуют здоровьем ради успешной сдачи экзаменов

30.04.2025, 3:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ярославль переживает своеобразный всплеск «эпидемии» микронаушников среди студентов. Как сообщает kp.ru, учащимся приходится обращаться к медикам после неудачных попыток извлечения этих устройств из ушей. Врачи Клинической больницы имени В.Н. Соловьёва отмечают тревожную тенденцию: количество подобных случаев заметно выросло за последний год.

Фото из открытых источников / Кадр из к/ф Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Согласно статистике, в прошлом году более 20 студентов обратились за помощью после того, как микронаушники застряли в ушном канале. Однако в этом году ситуация обострилась еще больше: всего за первые две недели нового учебного периода шесть молодых людей столкнулись с этой проблемой. Эксперты связывают увеличение числа инцидентов с началом экзаменационной сессии, когда студенты ищут любые способы облегчить процесс сдачи тестов.

Однако использование микронаушников несет в себе риски. Помимо дискомфорта, устройство может повредить ткани слухового прохода, что приведет к проблемам со слухом. Специалисты настоятельно рекомендуют при возникновении подобных ситуаций немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать серьезных последствий. Стремление к успеху на экзаменах не должно ставить под угрозу здоровье будущих специалистов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Жизнь на астероидах: «Дерево Дайсона» – новая концепция внеземной жизни

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: 3 года удивительной жизни в Тбилиси

30.04 / Мозг продолжает работать даже после смерти, обнаружили ученые

30.04 / Мнение «аналитика»: О нежданчике… Что это с культурной столицей России?

30.04 / Астрономы впервые обнаружили звезды, покрытые льдом. Как такое возможно?

30.04 / Марсоход обнаружил следы древних водоёмов на Марсе

30.04 / Почему одна половина Марса отличается от другой, выяснили ученые

29.04 / Исследование окаменелостей: где на самом деле появились первые динозавры?

29.04 / Рупор кремлевской пропаганды: О бойцах из КНДР в Курской области

29.04 / Мнение: Метро мешает параду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика