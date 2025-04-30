 

Рупор кремлевской пропаганды: 3 года удивительной жизни в Тбилиси

30.04.2025, 3:40, Разное
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В батальоне Верхний Ларс нарастает дезертирство.
Потом еще удивляются, почему это телефоны, планшеты и ноутбуки, а также историю публикаций в соц.сетях проверяют в Шереметьево. В том числе ввиду подобных персонажей, которые удрали из страны в 2022 году.

Сейчас деньги закончились, перспектив нет, поэтому пытаются делать вид, что возвращение это нормальный и естественный процесс. Обратный Верхний Ларс с переворотом. Очень захотелось снова стать жителем РФ и зарабатывать там деньги. Про Украину начинают стыдливо помалкивать.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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