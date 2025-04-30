Рупор кремлевской пропаганды: 3 года удивительной жизни в Тбилиси

В батальоне Верхний Ларс нарастает дезертирство.

Потом еще удивляются, почему это телефоны, планшеты и ноутбуки, а также историю публикаций в соц.сетях проверяют в Шереметьево. В том числе ввиду подобных персонажей, которые удрали из страны в 2022 году.

Сейчас деньги закончились, перспектив нет, поэтому пытаются делать вид, что возвращение это нормальный и естественный процесс. Обратный Верхний Ларс с переворотом. Очень захотелось снова стать жителем РФ и зарабатывать там деньги. Про Украину начинают стыдливо помалкивать.

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Источник: Colonel Cassad

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